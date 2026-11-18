Περισσότερες από 200 δωρεάν μετρήσεις σακχάρου πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην πλατεία Πετρινού της Τρίπολης, στο πλαίσιο διήμερης δράσης ενημέρωσης και πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 13 και 14 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Η δράση, με τίτλο «Έγκαιρη Δράση για τον Διαβήτη», οργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, τον Ιατρικό και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας Τρίπολης και τη Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης.

Κατά τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Πετρινού, πολίτες στους οποίους διαπιστώθηκαν αυξημένες τιμές σακχάρου ενημερώθηκαν από επαγγελματίες υγείας και παραπέμφθηκαν στους θεράποντες γιατρούς τους ή σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για περαιτέρω έλεγχο.

Την προηγούμενη ημέρα, στο ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητές τον ενδοκρινολόγο Δημήτριο Αλεξάκο, τον διαιτολόγο Δημήτριο Μπερτζελέτο και τη γενική ιατρό Δήμητρα Κυριάκου. Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στην πρόληψη του διαβήτη, στην αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων, στη διατροφή, στη σωματική δραστηριότητα και στην αποφυγή επιπλοκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη που επικαλείται η Περιφέρεια, περίπου ένας στους εννέα ενήλικες στην Ελλάδα ζει με διαβήτη, ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα πάσχοντες αγνοούν ότι έχουν τη νόσο.

Στη δράση του Σαββάτου παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τρίπολης Κλειώ Κορώνη-Παπαντωνίου, στελέχη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.

Παράλληλα, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και προσφέρθηκαν φρούτα από παραγωγούς της Αρκαδίας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής.