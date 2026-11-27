Αυξημένοι πληθυσμοί κουνουπιών καταγράφονται ακόμα και στα τέλη Νοεμβρίου σε περιοχές της Μεσσηνίας, λόγω των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών και της υγρασίας, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου προετοιμάζεται για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της διετίας 2027-2028, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης αυτοτελούς έργου τεχνικής βοήθειας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, για την επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18η Δεκεμβρίου 2026. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της και θα καλύπτει το σύνολο των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, η συγκρότηση ομάδας τεχνικής βοήθειας, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτελείται από πέντε εξειδικευμένα στελέχη, κρίνεται αναγκαία λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των αυξημένων απαιτήσεων επίβλεψης των συνεργείων ψεκασμού.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ανεξάρτητοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών, παρακολούθηση των οχημάτων και των drones μέσω συστημάτων τηλεματικής, διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών και συντονισμός των παρεμβάσεων σε συνεργασία με τους δήμους και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας θα μπορούν να παρακολουθούν ανά δήμο την πρόοδο των ψεκασμών, τις αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα και τους δείκτες επικινδυνότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου επισήμανε ότι οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και η υγρασία έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών σε περιοχές της Μεσσηνίας, κυρίως κοντά σε ρέματα και σημεία συγκέντρωσης στάσιμων νερών.

Οπως ανέφερε, σύμφωνα με εκτιμήσεις γεωπόνων, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη μιας επιπλέον γενιάς κουνουπιών μέσα στον Νοέμβριο. Ζήτησε, για τον λόγο αυτό, να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση και να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου εντοπίζεται πρόβλημα.

Από την πλευρά της περιφερειακής αρχής επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αυξημένοι πληθυσμοί κουνουπιών τόσο στη Μεσσηνία όσο και σε περιοχές της Αργολίδας και ότι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, τα συνεργεία καταπολέμησης παραμένουν ενεργά.