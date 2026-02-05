eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2026 20:59

Καλαμάτα: Ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κρίση των Ιμίων (βίντεο)

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα εκδηλώσεων της “Ε” στην Καλαμάτα.

Ομιλητές ήταν ο διπλωμάτης - πρώην διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στην Αγκυρα Σταύρος Σταθουλόπουλος, ο αντιναύαρχος ε.α. Σπύρος Κονιδάρης και ο δημοσιογράφος Χρήστος Καπούτσης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της “Ε” Θανάσης Λαγός. Ακολούθησε σειρά ερωτήσεων και τοποθετήσεων από το κοινό για ένα θέμα που φαίνεται ότι 30 χρόνια μετά παραμένει… ζεστό και προσελκύει το ενδιαφέρον των πολιτών.

Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο τέως περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νικάς, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Κουτραφούρης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας και ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας από τη μείζονα μειοψηφία Βασίλης Κανάκης.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση στο ακόλουθο βίντεο: 

