Συνάντηση στήριξης Τσίπρα ετοιμάζεται στην Καλαμάτα

Μεγάλη κεντρική εκδήλωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οργανώνει η “Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας”, για την στήριξη του πρώην Αλέξη Τσίπρα, με την συμμετοχή των 5 Δημοτικών Πρωτοβουλιών του νομού, την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”.

Η Πρωτοβουλία καλεί “όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες του Νομού Μεσσηνίας σε ανοιχτή συζήτηση, για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα (της κοινωνίας και της δημοκρατίας) στην δυστοπική πολιτική συγκυρία που βιώνουμε, αλλά και των επόμενων παρεμβάσεων και κινήσεων της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας» ανά Δήμο”.