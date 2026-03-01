eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 01 Μαρτίου 2026 13:00

Παρουσίαση ποιημάτων μελών της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων σε ραδιοφωνικές εκπομπές της ΕΡΤ Καμαάτας

Γράφτηκε από την

Παρουσίαση ποιημάτων μελών της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων σε ραδιοφωνικές εκπομπές της ΕΡΤ Καμαάτας

Premium Strom

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, σε συνεργασία με την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα παρουσιάσει σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τη διάρκεια του Μαρτίου.

Μέσω αυτών θα παρουσιαστούν ποιήματα μελών της Ένωσης, των Afize Seferi-Gjikondi, Αγγέλας Χρονοπούλου, Άγγελου Λάππα, Αικατερίνης Πουλιάση, Αντωνίας Παυλάκου, Βασίλη Ρ. Φλώρου, Βασιλικής Μουρίκη, Βασιλικής Σγούρου, Γαρυφαλιάς Κατσαμπάνη, Γεωργίας Αγγελοπούλου, Γιώργου Λουριδά, Δήμητρας Λιαράκου-Κολοκάθη, Ελένης Σταθοπούλου, Εύας Σταματοπούλου, Έφης Πολυγιαννάκη, Θάλειας Νικολαΐδου, Θύμιου Γεωργόπουλου, Κωνσταντίνας Τασσοπούλου, Κωνσταντίνου Μακαρούνη, Κώστα Καστόρα, Λευτέρη Χριστακόπουλου, Λεωνίδα Κατσίρα, Μαρίας Λίτσας-Πρικάκη, Μαρίας Νταλλή, Μαρίας Σταθέα, Μιράντας Κουτραφούρη, Νικολίνας Λέκκα, Τίνας Βρεττάκη-Δάβου, Τίνας Κουτσουμπού και Φωτεινής Νικολαΐδου.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 10.15 π.μ., με επανάληψη στις 3.05 μ.μ., όπου υπάρχει προγραμματισμένη εκπομπή. Η επιμέλεια της εκπομπής ανήκει στη Φιλάνθη Λάγιου.

“ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ”

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Λέσχη Ανάγνωσης της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Οι γυναίκες μέσα στον χρόνο: Μνήμη, ζωή και ιστορία μέσα από το βιβλίο “Τα χρόνια” της Annie Ernaux». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 7 μ.μ., στα γραφεία της Ένωσης, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η συγγραφέας και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., Νικολίνα Λέκκα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις