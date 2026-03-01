Παρουσίαση ποιημάτων μελών της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων σε ραδιοφωνικές εκπομπές της ΕΡΤ Καμαάτας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, σε συνεργασία με την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα παρουσιάσει σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τη διάρκεια του Μαρτίου.

Μέσω αυτών θα παρουσιαστούν ποιήματα μελών της Ένωσης, των Afize Seferi-Gjikondi, Αγγέλας Χρονοπούλου, Άγγελου Λάππα, Αικατερίνης Πουλιάση, Αντωνίας Παυλάκου, Βασίλη Ρ. Φλώρου, Βασιλικής Μουρίκη, Βασιλικής Σγούρου, Γαρυφαλιάς Κατσαμπάνη, Γεωργίας Αγγελοπούλου, Γιώργου Λουριδά, Δήμητρας Λιαράκου-Κολοκάθη, Ελένης Σταθοπούλου, Εύας Σταματοπούλου, Έφης Πολυγιαννάκη, Θάλειας Νικολαΐδου, Θύμιου Γεωργόπουλου, Κωνσταντίνας Τασσοπούλου, Κωνσταντίνου Μακαρούνη, Κώστα Καστόρα, Λευτέρη Χριστακόπουλου, Λεωνίδα Κατσίρα, Μαρίας Λίτσας-Πρικάκη, Μαρίας Νταλλή, Μαρίας Σταθέα, Μιράντας Κουτραφούρη, Νικολίνας Λέκκα, Τίνας Βρεττάκη-Δάβου, Τίνας Κουτσουμπού και Φωτεινής Νικολαΐδου.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 10.15 π.μ., με επανάληψη στις 3.05 μ.μ., όπου υπάρχει προγραμματισμένη εκπομπή. Η επιμέλεια της εκπομπής ανήκει στη Φιλάνθη Λάγιου.

“ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ”

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Λέσχη Ανάγνωσης της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Οι γυναίκες μέσα στον χρόνο: Μνήμη, ζωή και ιστορία μέσα από το βιβλίο “Τα χρόνια” της Annie Ernaux». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 7 μ.μ., στα γραφεία της Ένωσης, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Κεντρική εισηγήτρια θα είναι η συγγραφέας και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., Νικολίνα Λέκκα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.