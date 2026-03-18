Μετά το Πάσχα στην Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας (βίντεο)

Μετά το Πάσχα θα έρθει στην Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας ως πολιτικός αρχηγός, καθώς πριν το Πάσχα θα έχει ανακοινώσει τον νέο πολιτικό του φορέα: Αυτό ανακοινώθηκε στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας για τη στήριξη του Αλ. Τσίπρα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στο ξενοδοχείο “Rex”.

Στη συνάντηση αυτή όπου παραβρέθηκε και μίλησε ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Θέμης Μουμουλίδης, από το Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας”, επισημάνθηκε ότι ο Αλ. Τσίπρας έρχεται “για να αναμετρηθεί και με την κατάθεση ολοκληρωμένης κυβερνητικής πρότασης, για να καταθέσει και να υλοποιήσει περισσότερες εφικτές προτάσεις, βάζοντας στην άκρη την παθογένεια της Αριστεράς που λέει πολλά και κάνει λίγα”. Σημειώθηκε ότι και στη Μεσσηνία στόχος είναι “να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες προώθησης των τοπικών ζητημάτων και στήριξης του Αλ. Τσίπρα από τη βάση, χωρίς ομαδοποιήσεις, που θα ενωθούν κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα”. Τονίστηκε ότι “η κοινωνία πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, ο ρόλος της να είναι καθημερινός κι ενεργός, όχι μόνο να ψηφίζει στις εκλογές”.

Γ.Σ.