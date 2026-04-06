Υποστηρικτές Τσίπρα για το Νοσοκομείο Καλαμάτας: “Η κοινωνία δεν θα σιωπήσει”

“Το Νοσοκομείο Καλαμάτας καταρρέει – Η κοινωνία δεν θα σιωπήσει”, επισημαίνει η “Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας για την ανασύνθεση - επανίδρυση της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα”.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει: “Η κατάσταση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Η έλλειψη παθολόγων με αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας της παθολογικής κλινικής και η μεταφορά των ασθενών σε νοσοκομεία άλλων νομών δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, ούτε μόνο μια «αστοχία» της διοίκησης.

Αποτελεί πολιτική επιλογή. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής εγκατάλειψης της δημόσιας υγείας, με σκοπό την ιδιωτικοποίηση του υπέρτατου δημόσιου αγαθού (της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας) προς κάθε πάσχοντα συμπολίτη μας.

Σήμερα, οι πολίτες της Μεσσηνίας βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν επικίνδυνο παραλογισμό: ένα νοσοκομείο χωρίς παθολόγους, χωρίς βασικές δομές κάλυψης, χωρίς την ασφάλεια που οφείλει να παρέχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ την ίδια ώρα η εναπομείνασα παθολόγος κατέρρευσε από την υπερεργασία.

Και όλα αυτά επειδή δεν προκηρύχθηκαν εγκαίρως θέσεις, ενώ είχαν δοθεί αποσπάσεις ιατρών παθολόγων σε άλλες δομές υγείας. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας επιλέγει την τακτική της έντασης και της επικοινωνιακής υπεκφυγής. Αντί για λύσεις, φωνές. Αντί για ευθύνη, αποποίηση.

Και ο διοικητής του νοσοκομείου, αποκομμένος από την πραγματικότητα, μιλά αόριστα για «προσλήψεις», την ώρα που η τραγική καθημερινότητα διαψεύδει κάθε του λέξη.

Η αλήθεια είναι απλή και σκληρή: το Νοσοκομείο Καλαμάτας καταρρέει και μαζί του καταρρέει η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει υπό διωγμό κάθε έννοια κράτους πρόνοιας.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα τοπικό ζήτημα. Είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα της συνολικής υποβάθμισης του ΕΣΥ.

Είναι η εικόνα μιας πολιτικής που θεωρεί την υγεία κόστος και όχι Δικαίωμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι πολίτες δεν θα μείνουν σιωπηλοί. Δεν θα αποδεχτούμε την διάλυση της δημόσιας υγείας. Δεν θα συνηθίσουμε την ανασφάλεια. Δεν θα αποδεχτούμε την υποβάθμιση της ζωής μας”.

Η “Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας για την ανασύνθεση - επανίδρυση της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα” δηλώνει ότι απαιτεί: “ Άμεση προκήρυξη και κάλυψη όλων των θέσεων παθολόγων. Ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με μόνιμο προσωπικό. Σχέδιο ουσιαστικής αναβάθμισης της δημόσιας υγείας”.