Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις επετειακές εκδηλώσεις στο Αστρος

Την επέτειο των 203 χρόνων από τη σύγκληση της Β’ Εθνοσυνέλευσης τίμησε το Άστρος Κυνουρίας, με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Οι εκδηλώσεις αφορούσαν ένα από τα σημαντικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς η Β’ Εθνοσυνέλευση του 1823 αποτέλεσε σταθμό για τη συγκρότηση του πολιτεύματος και τη διαμόρφωση του πρώτου συνταγματικού πλαισίου της χώρας.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις βασικές αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης, επισημαίνοντας ότι καθιερώθηκαν διατάξεις όπως η ελευθεροτυπία, το δικαίωμα του αναφέρεσθαι και η δίκαιη δίκη, ενώ αποφασίστηκε και η κατάργηση των τοπικών πολιτευμάτων. Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «"Εις την Ελληνικήν επικράτειαν, δεν πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος". Είναι η πιο εμβληματική διάταξη του Νόμου της Επιδαύρου, του νέου Συντάγματος που ψηφίσθηκε πριν 203 χρόνια εδώ στο Άστρος, από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από τους αντιπροσώπους των Ελλήνων, που πολεμούσαν για την ελευθερία τους, αλλά και προετοίμαζαν αυτή την ελευθερία θεσμικά την ίδια στιγμή.

Είχαμε και άλλες πρωτοποριακές διατάξεις, που καθιέρωναν την ελευθεροτυπία, καθιέρωναν το δικαίωμα του αναφέρεσθαι, καθιέρωναν τη δίκαιη δίκη, αλλά αποφασίσθηκε συγχρόνως και η κατάργηση των τοπικών πολιτευμάτων. Έτσι το νέο Σύνταγμα αφορά ενιαία την αγωνιζόμενη ελληνική επικράτεια. Η νέα αυτή πραγματικότητα, αυτή η κληρονομιά η συνταγματική, αυτή η θεσμική κληρονομιά, που έρχεται από την Επανάσταση του 1821, μας εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί το ύπατο θεσμικό μας οικοδόμημα, το Σύνταγμά μας, είναι από τα πιο προηγμένα και πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.

Η Β' Εθνοσυνέλευση, που έγινε εδώ στο Άστρος, ήταν πράγματι το πιο σημαντικό γεγονός του πρώτου εξαμήνου του 1823. Επιβεβαίωσε με πλήρη τρόπο την αφοσίωση των προγόνων μας στην πολιτική τους ύπαρξη και στην ανεξαρτησία τους. Και αυτός ο αγώνας που έδωσαν για τη θεσμική και την εθνική μας παλιγγενεσία, ενάντια στον οθωμανικό ζυγό, είχε ως κορυφαίο σταθμό αυτό που συνέβη εδώ στο Άστρος το 1823, τη Β' Εθνοσυνέλευση και το Σύνταγμα του Άστρους!»

Στην εκδήλωση παρέστη και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος στη δήλωσή του συνέδεσε τη σημασία της Β’ Εθνοσυνέλευσης με τις σύγχρονες προκλήσεις και την πορεία της Περιφέρειας.

«Βρισκόμαστε σήμερα στο Άστρος Κυνουρίας, σε έναν πανέμορφο τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, όπου πριν από 203 χρόνια τέθηκαν θεμέλια για την πορεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η Β΄ Εθνική Συνέλευση ήταν μια πράξη ευθύνης, ενότητας και προοπτικής. Μέσα από δύσκολες συνθήκες, οι Έλληνες επέλεξαν τη σύνθεση, τη θεσμική συγκρότηση και την κοινή πορεία. Σήμερα, τιμούμε εκείνη την παρακαταθήκη με σεβασμό και με επίγνωση της ευθύνης μας, να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες της ενότητας, της συνεργασίας και της προόδου. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ιστορία αποτελεί οδηγό για το πώς χτίζουμε το αύριο. Με σχέδιο, με συνεργασίες και με στόχο μια Πελοπόννησο πιο ισχυρή και πιο εξωστρεφή. Χρόνια πολλά στο Άστρος, στην Πελοπόννησο και σε όλους τους Έλληνες».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφανίου, και ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου από τον ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ Δημήτρη Χαραλάμπη. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παρέλαση, με τη συμμετοχή φιλαρμονικών, συλλόγων και μαθητών.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησαν επίσης ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού και περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Σχοινοχωρίτης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ακόμη ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.