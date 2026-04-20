Δυσκολίες συγκρότησης ψηφοδελτίων στη Μεσσηνία: Υποψήφιους βουλευτές ψάχνουν τα κόμματα

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα κόμματα στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν βουλευτικά ψηφοδέλτια στη Μεσσηνία. Ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων από τη μία μεριά και ο μικρός αριθμός αυτών που θα εκλεγούν αποτελούν βασικό εμπόδιο. Με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα, πέντε κόμματα θα βγάλουν από μία έδρα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η πολιτική δεν έχει τη λάμψη και την αίγλη του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να μην προσελκύει επιτυχημένους επιστήμονες και επαγγελματίες. Τα ονόματα που ακούγονται και «βολιδοσκοπούνται» είναι πολλά, αλλά λευκός καπνός δεν βγαίνει, παρότι βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Στην περίπτωση δε που οι εκλογές δεν πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027 αλλά το φετινό φθινόπωρο, όπως πιθανολογείται, τότε τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν κυριολεκτικά στο παραπέντε. Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις και οι κρούσεις θα ενταθούν μέσα στο καλοκαίρι.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, στη Ν.Δ. αναζητούν έναν υποψήφιο που θα καλύψει το κενό του Αντώνη Σαμαρά και, για τη συγκεκριμένη θέση, εκτός από τους νυν βουλευτές Μίλτο Χρυσομάλλη, Γιάννη Λαμπρόπουλο και Περικλή Μαντά, εξετάζονται τα ονόματα του πρώην δημάρχου Πύλου–Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη και του αντιδημάρχου Καλαμάτας Αναστάση Σκοπετέα. Το ζήτημα όμως που προκαλεί σοβαρό πονοκέφαλο είναι η κάλυψη των τριών θέσεων γυναικών, με τη Μαριλένα Γυφτέα και την Πορφυλένια Κανελλοπούλου από την Τριφυλία να είναι οι μόνες που ακούγονται. Να υπενθυμίσουμε ότι στη Μεσσηνία οι θέσεις για υποψηφίους είναι επτά, με υποχρεωτική τη συμμετοχή τριών γυναικών.

Το αν θα προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, όπως διαρρέεται μετ’ επιτάσεως το τελευταίο διάστημα, θα κρίνει τόσο τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου της Ν.Δ. όσο και τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν συνολικά στον συγκεκριμένο χώρο.

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει σίγουρα ένας υποψήφιος, ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος, που είχε εκλεγεί και την προηγούμενη φορά και έχασε την έδρα του στις επαναληπτικές που ακολούθησαν. Από εκεί και πέρα, πολλά πιθανολογούνται, αλλά τίποτα δεν είναι συγκεκριμένο και αποφασισμένο. Ο Γιάννης Πάζιος, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές και επανεξελέγη πρόσφατα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Τα ονόματα πάντως που εξετάζονται είναι του Μενέλαου Γερονικολού, της Κωνσταντίνας Πιέρρου, του Γιώργου Κατσούλη, του Γιάννη Νικολακόπουλου, του Γιάννη Διονυσόπουλου αλλά και του Αντώνη Τσώνη, που εξελέγη πρόσφατα στην Κ.Ε. του κόμματος. Ζήτημα και εδώ φαίνεται πως υπάρχει με την κάλυψη του ποσοστού των γυναικών.

Στον χώρο της Αριστεράς, οι πληροφορίες θέλουν τον νυν βουλευτή Αλέξη Χαρίτση να ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε αν θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός, και τι θα πράξει ο Μανώλης Μάκαρης, ο οποίος είναι πρώτος επιλαχών και θα κληθεί να πάρει τη θέση του. Η ρευστότητα και ο κατακερματισμός που επικρατούν στον χώρο της Αριστεράς δεν δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για το ποιος θα πάει πού, ποια θα είναι τα κόμματα και ποιοι θα είναι υποψήφιοι.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει πρόβλημα με υποψηφίους, μιας και εδώ υπάρχουν άλλα κριτήρια και, όπως συνηθίζεται, έχει προαποφασιστεί και το ποιος θα ενισχυθεί στη σταυροδοσία για να εκλεγεί, εφόσον εξασφαλιστεί βουλευτική έδρα.

Άγνωστα είναι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αν και υπάρχει ενδιαφέρον από πρόσωπα που αναζητούν θέση και ρόλο, με βάση το πού συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να εκλεγούν. Είναι άλλωστε γνωστό στην πολιτική πιάτσα ότι κάποιοι/-ες είναι το πρωί με την Καρυστιανού, το μεσημέρι με τον Τσίπρα, το βράδυ με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις μεταμεσονύκτιες ώρες μπορεί να είναι και με τη Ν.Δ.

Αχαρτογράφητο είναι σε τοπικό επίπεδο το πεδίο στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ και στα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Ν.Δ. οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν από τις γενικότερες στοιχίσεις στον συγκεκριμένο χώρο. Να σημειώσουμε πάντως ότι και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον, μιας και υπάρχουν πιθανότητες βουλευτικής έδρας.

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και στην περίπτωση που φτάσουμε κοντά στις εκλογές με τα σημερινά ή παρόμοια δημοσκοπικά ευρήματα, που θα δίνουν πέντε έδρες σε πέντε διαφορετικά κόμματα, αναμένεται να εξελιχθούν πρωτόγνωρες καταστάσεις στη Μεσσηνία, τόσο εντός όσο και εκτός κομμάτων.