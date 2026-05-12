Το πόθεν έσχες βουλευτών και αυτοδιοικητικών της Μεσσηνίας

Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ανάρτησε χθες τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Η «Ε» παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα που αφορούν τους βουλευτές της Μεσσηνίας, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τους δημάρχους του νομού, αποτυπώνοντας τα εισοδήματα, τις καταθέσεις, την ακίνητη περιουσία αλλά και τις δανειακές υποχρεώσεις των αιρετών, όπως οι ίδιοι τα δήλωσαν στις επίσημες αναφορές τους.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος δηλώνει εισοδήματα που προέρχονται κυρίως από τη βουλευτική του αποζημίωση και λοιπές αμοιβές, τα οποία ανέρχονται σε 72.598,52 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα. Παράλληλα, στη δήλωση περιλαμβάνονται ποσά ύψους 37.068,84 ευρώ και 8.444,70 ευρώ που αφορούν εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο και εισφορά. Δηλώνει επίσης αγροτικό εισόδημα 195,09 ευρώ και 1,90 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ο υφυπουργός διαθέτει δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια στην εταιρεία Εθνική, με αποτίμηση 30.130,90 ευρώ και 34.909,48 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία απέκτησε σε προηγούμενες χρήσεις. Οι τραπεζικές του καταθέσεις τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και κατανέμονται σε τρεις λογαριασμούς με υπόλοιπα 1.909,50 ευρώ, 663,33 ευρώ και 1.260,35 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του εντοπίζεται στον Δήμο Ανδρούσας. Ο ίδιος διατηρεί στην κατοχή του μια δενδροκαλλιέργεια έκτασης 12.000 τ.μ., την οποία απέκτησε το 2015. Κατά τη χρήση του 2024, η δήλωση εμφανίζει μεταβολές που αφορούν τη μεταβίβαση ακινήτων προς τα τέκνα του, Δημήτριο και Βασιλική. Συγκεκριμένα, μέσω γονικής παροχής, τα τέκνα αποκτούν από 50% πλήρη κυριότητα σε τρία διαμερίσματα κτίσματος του 1995: ένα υπόγειο 91,13 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 8,25 τ.μ., ένα ισόγειο 72,15 τ.μ. και ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου 55,65 τ.μ. Επίσης, η δήλωση καταγράφει την απόκτηση οικοπέδου 465,05 τ.μ. από τα δύο τέκνα, σε ποσοστό 50% το καθένα, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2024 μέσω δωρεάς.

Τέλος, καταγράφονται οι δανειακές υποχρεώσεις. Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος εμφανίζει οφειλόμενο υπόλοιπο 5.030,20 ευρώ από στεγαστικό δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο λήγει στο τέλος του 2025. Επιπλέον, δηλώνει οφειλή 1.275,32 ευρώ σε πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Οι υπόλοιπες δανειακές υποχρεώσεις και πιστωτικές κάρτες που αναφέρονται στη δήλωση εμφανίζουν μηδενικό ή αρνητικό υπόλοιπο.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

Το συνολικό καθαρό εισόδημα του βουλευτή Περικλή Μαντά από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθε σε 35.916,48 ευρώ, ενώ δήλωσε επίσης εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά ύψους 9.049,89 ευρώ. Παράλληλα, ο βουλευτής εμφάνισε αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα με έσοδα 5.756,54 ευρώ και έσοδα από μερίσματα και τόκους ύψους 2,64 ευρώ.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις, οι οποίες τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Attica Bank, τη Eurobank και σε χρηματιστηριακές εταιρείες, παρουσιάζουν χαμηλά υπόλοιπα, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να ανέρχεται σε 2.153,10 ευρώ σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας.

Στον τομέα των ακινήτων, ο Περικλής Μαντάς δηλώνει οικόπεδο 780 τ.μ. στην Παλλήνη Αττικής, το οποίο κατέχει σε ποσοστό 25% από κληρονομιά. Η περιουσία του επικεντρώνεται κυρίως στη Μεσσηνία, όπου διαθέτει διαμέρισμα 85,65 τ.μ. και τρεις καλλιέργειες 1.500 τ.μ., 1.000 τ.μ. και 6.000 τ.μ. στην Κυπαρισσία, κατέχοντας στην πλειονότητα αυτών την ψιλή κυριότητα. Επιπλέον, εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης κατά 50% οικοπέδου 1.495,22 τ.μ. στον Δήμο Καλαμάτας, με ένδειξη ημιτελούς ακινήτου.

Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται ένα επιβατικό αυτοκίνητο 1.796 κυβικών, ιδιοκτησίας 100%, και ένα ταχύπλοο σκάφος μήκους 4,80 μέτρων, ιδιοκτησίας 50%.

Ο βουλευτής διατηρεί συμμετοχές σε τέσσερις επιχειρήσεις, κατέχοντας το 100% της εταιρείας Ενεργειακή Πελοποννήσου Μ ΙΚΕ, το 33,33% της Νεότροπο ΑΕ, καθώς και ποσοστά στις εταιρείες Καπαρελιώτη Μαντάς ΟΕ 10% και Ν. Τσακάκος και Συν. ΟΕ 35%.

Σημαντικές είναι οι δανειακές υποχρεώσεις που καταγράφονται στη δήλωση, με το συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο προς τη doValue Greece να ανέρχεται σε 409.698,45 ευρώ για στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια. Επίσης, δηλώνονται οφειλές προς την Intrum Hellas συνολικού ύψους 27.378,54 ευρώ, καταναλωτικό δάνειο 2.214,55 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και χρέος προς την ΑΑΔΕ ύψους 20.418 ευρώ, από αρχική οφειλή 52.131 ευρώ.

ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Τα συνολικά εισοδήματα του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αντώνη Σαμαρά ανέρχονται σε 59.676,10 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, ενώ δηλώνονται επιπλέον 37.068,84 ευρώ που αφορούν αμοιβές απαλλασσόμενες από φόρο ή αυτοτελώς φορολογούμενες. Παράλληλα, ο βουλευτής εμφάνισε έσοδα 5.520 ευρώ από ακίνητα και 14,17 ευρώ από τόκους και μερίσματα. Σημαντική προσθήκη στα έσοδα της περσινής χρονιάς αποτελεί ποσό ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο δηλώνεται ως δωρεά.

Στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί 3.500 μετοχές στην εταιρεία ANEN LINES, με αξία κτήσης 10.271,46 ευρώ και τρέχουσα αποτίμηση 1.400 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank. Σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του Γεωργία Κρητικού στην Εθνική Τράπεζα, το υπόλοιπο ανέρχεται σε 234.795,08 ευρώ και προέρχεται κατά 200.000 ευρώ από δωρεά και κατά 34.795,08 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Άλλοι λογαριασμοί του βουλευτή εμφανίζουν υπόλοιπα 8.150,42 ευρώ, 1.742,09 ευρώ, 49,28 ευρώ και 10,99 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του βουλευτή παραμένει εκτεταμένη και περιλαμβάνει ακίνητα στην Αττική, τη Μεσσηνία και την Εύβοια. Στην Κηφισιά διαθέτει μονοκατοικία 383 τ.μ. σε οικόπεδο 2.335 τ.μ., ενώ στην Αθήνα κατέχει επικαρπία 100% σε διαμέρισμα 150 τ.μ. στον 4ο όροφο. Στην περιοχή της Πύλου, η δήλωση καταγράφει ημιτελή μονοκατοικία 178,24 τ.μ. και ημιτελή πισίνα 50 τ.μ. Για την ανέγερση της μονοκατοικίας αναφέρεται καταβληθέν ποσό 53.672,75 ευρώ, ενώ για την πισίνα σημειώνεται ότι το ποσό που έχει διατεθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό ανέγερσης. Στην ίδια περιοχή διατηρεί επίσης καλλιέργεια 3.196,88 τ.μ. Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων συμπληρώνουν δύο καλλιέργειες στη Λαυρεωτική και μια δενδροκαλλιέργεια 9.477 τ.μ. στην Εύβοια.

Στην κατοχή του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αντώνη Σαμαρά βρίσκονται δύο επιβατικά αυτοκίνητα, 1.549 και 2.000 κυβικών αντίστοιχα. Το πρώτο δηλώνεται σε ποσοστό ιδιοκτησίας 37,5% και το δεύτερο σε ποσοστό 100%. Και τα δύο βρίσκονται σε ακινησία εδώ και χρόνια, καθώς οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας τους έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ από το 1996 και το 2007 αντίστοιχα.

Τέλος, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του βουλευτή δεν εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις ή οφειλές προς τράπεζες και δημόσιους φορείς.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Τα συνολικά εισοδήματα του βουλευτή Αλέξη Χαρίτση από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθαν σε 35.869,95 ευρώ, ενώ δηλώθηκαν επιπλέον 37.068,84 ευρώ ως ποσά που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Παράλληλα, ο Αλέξης Χαρίτσης εμφάνισε έσοδα 8.316 ευρώ από ακίνητα και 4.507,15 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ιδιαίτερα δραστήριο εμφανίζεται το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές σε εταιρείες όπως ο ΟΤΕ, η Aegean, η Viohalco, η HELLENiQ Energy, ο ΟΠΑΠ, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Alpha. Η συνολική αποτίμηση των μετοχών στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται σε 26.924,90 ευρώ, στον ΟΤΕ σε 17.856 ευρώ και στη Eurobank σε 14.865,18 ευρώ. Επιπλέον, διαθέτει επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο στην εταιρεία Εθνική, η αποτίμηση του οποίου ανέρχεται σε 16.459,01 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις τηρούνται κυρίως στην Εθνική Τράπεζα, όπου ένας λογαριασμός εμφανίζει υπόλοιπο 113.526,85 ευρώ. Υπάρχουν επίσης μικρότερα ποσά στη Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Attica Bank, ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί στην Εθνική Τράπεζα εμφανίζουν υπόλοιπα 43,45 ευρώ, 44,26 ευρώ, 128,93 ευρώ, 3,11 ευρώ και έναν μηδενικό λογαριασμό.

Στον τομέα των ακινήτων, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης δηλώνει δύο επαγγελματικές στέγες στον Δήμο Καλαμάτας, τις οποίες απέκτησε το 2010 μέσω γονικής παροχής. Το πρώτο ακίνητο έχει επιφάνεια 78 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 53,20 τ.μ., με ποσοστό πλήρους κυριότητας 99%. Το δεύτερο ακίνητο έχει επιφάνεια 86 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 43 τ.μ., επίσης με ποσοστό πλήρους κυριότητας 99%.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις περιορίζονται σε υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας στην Εθνική Τράπεζα ύψους 2.518,05 ευρώ. Στη δήλωση εμφανίζεται ακόμη πιστωτική κάρτα στη Eurobank με αρνητικό υπόλοιπο 12,74 ευρώ.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του βουλευτή Μίλτου Χρυσομάλλη για το προηγούμενο φορολογικό έτος ανήλθαν σε 34.316,76 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Επιπλέον, δηλώθηκαν έσοδα ύψους 8.500,08 ευρώ από ακίνητα, ποσό 5.439 ευρώ που αφορά «άλλη περίπτωση» εισοδήματος, καθώς και 0,65 ευρώ από τόκους καταθέσεων ημεδαπής.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του βουλευτή τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank, την Alpha Bank και τη Eurobank Equities. Το μεγαλύτερο υπόλοιπο εμφανίζεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας και ανέρχεται σε 9.788,59 ευρώ, ενώ δεύτερος λογαριασμός στο ίδιο ίδρυμα διαθέτει υπόλοιπο 2.204,76 ευρώ. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί εμφανίζουν μηδενικά ή πολύ χαμηλά υπόλοιπα.

Η ακίνητη περιουσία που δηλώνει ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης είναι εκτεταμένη και επικεντρώνεται γεωγραφικά στη Μεσσηνία. Στον Δήμο Καλαμάτας διαθέτει μία μονοκατοικία 102,57 τ.μ. σε οικόπεδο 564,36 τ.μ., καθώς και τρία διαμερίσματα επιφάνειας 87,97 τ.μ., 87,98 τ.μ. και 86 τ.μ. αντίστοιχα. Στην περιοχή της Αβίας δηλώνει ένα ημιτελές διαμέρισμα 36,76 τ.μ., στο οποίο κατέχει πλήρη κυριότητα 50%, και ένα οικόπεδο 124,84 τ.μ., στο οποίο κατέχει πλήρη κυριότητα 16,66%.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική αγροτική περιουσία στον Δήμο Λεύκτρου, η οποία αποτελείται από μία καλλιέργεια 10 στρεμμάτων και τέσσερις δενδροκαλλιέργειες συνολικής έκτασης περίπου 11,8 στρεμμάτων. Στα ακίνητα του Δήμου Λεύκτρου και του Δήμου Καλαμάτας ο βουλευτής κατέχει πλήρη κυριότητα 100%.

Στη δήλωση δεν καταγράφονται οχήματα, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δηλώνει συνολικά καθαρά εισοδήματα ύψους 48.294,89 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 15.128,40 ευρώ από ακίνητα. Παράλληλα, εμφανίζει έσοδα 85,50 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 0,04 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του περιφερειάρχη τηρούνται σε αρκετά πιστωτικά ιδρύματα. Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζονται οι υψηλότερες καταθέσεις, κατανεμημένες σε πολλούς λογαριασμούς, με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα να ανέρχονται σε 38.615,19 ευρώ και 22.878,78 ευρώ, ενώ δηλώνεται και λογαριασμός με υπόλοιπο 1.904,39 δολάρια ΗΠΑ. Στην Τράπεζα Πειραιώς το μεγαλύτερο υπόλοιπο ανέρχεται σε 10.045,84 ευρώ, στην Alpha Bank δηλώνονται υπόλοιπα 343,58 ευρώ και 359,70 δολάρια ΗΠΑ, ενώ στη Eurobank οι καταθέσεις είναι χαμηλότερες, με το μεγαλύτερο ποσό να αφορά προπληρωμένη κάρτα ύψους 448,45 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του Δημήτρη Πτωχού είναι εκτεταμένη και επικεντρώνεται στη Μεσσηνία, κυρίως στους Δήμους Αίπειας και Μεσσήνης. Στην Αίπεια διαθέτει δύο διαμερίσματα, ένα υπόγειο 81,60 τ.μ. και ένα στον πρώτο όροφο 80,35 τ.μ. Στον Δήμο Μεσσήνης, η δήλωση περιλαμβάνει σειρά ακινήτων, μεταξύ των οποίων δύο επαγγελματικές στέγες/καταστήματα 303,54 τ.μ. και 77 τ.μ., πέντε διαμερίσματα 143 τ.μ., 101,55 τ.μ., 145 τ.μ., 123,43 τ.μ. και 123,70 τ.μ., πέντε αποθήκες, τρεις θέσεις στάθμευσης, μία δενδροκαλλιέργεια 10.000 τ.μ. και ένα οικόπεδο 263 τ.μ. Τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα αποκτήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις μέσω αγοράς, γονικής παροχής, κληρονομιάς ή άλλης περίπτωσης που στη δήλωση περιγράφεται ως διανομή εταιρικής περιουσίας.

Ο περιφερειάρχης δηλώνει επίσης την ιδιότητα του προέδρου σε διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου από τις 21 Φεβρουαρίου 2024. Στη δήλωση δεν καταγράφονται οχήματα ή συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Ως δανειακή υποχρέωση εμφανίζεται μόνο πιστωτική κάρτα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με υπόλοιπο 33 ευρώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται σε 27.820,40 ευρώ. Επιπλέον, δηλώνει έσοδα 600 ευρώ από ακίνητα και 222,32 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, ενώ οι τόκοι και τα μερίσματα ανέρχονται σε 0,07 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του δημάρχου τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank. Το μεγαλύτερο υπόλοιπο εμφανίζεται στην Τράπεζα Πειραιώς και ανέρχεται σε 2.072,65 ευρώ. Επίσης, διατηρεί λογαριασμό σε δολάρια ΗΠΑ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με υπόλοιπο 12,08 δολάρια, ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί του υπόχρεου εμφανίζουν μηδενικά ή πολύ χαμηλά ποσά.

Η ακίνητη περιουσία του Γιώργου Αθανασόπουλου περιλαμβάνει διαμέρισμα 73,35 τ.μ. στον Δήμο Μεσσήνης, με βοηθητικούς χώρους 13,04 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο κτίσματος του 1989 και αποκτήθηκε το 2003 μέσω αγοράς. Ο δήμαρχος κατέχει πλήρη κυριότητα 100% στο ακίνητο.

Στην κατοχή του δημάρχου βρίσκονται δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Το πρώτο είναι 1.796 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, και αποκτήθηκε το 2016 μέσω δωρεάς. Το δεύτερο είναι 1.499 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2017, και αγοράστηκε το 2021 έναντι 8.500 ευρώ.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις του υπόχρεου περιορίζονται σε πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με οφειλόμενο υπόλοιπο 22,56 ευρώ. Στη δήλωση δεν καταγράφονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε μετοχές και ομόλογα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθαν σε 44.101,16 ευρώ, ενώ δηλώθηκαν επιπλέον 3.359,06 ευρώ ως εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Παράλληλα, εμφάνισε έσοδα ύψους 4.800 ευρώ από ακίνητα.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank και τη Eurobank. Το μεγαλύτερο υπόλοιπο εμφανίζεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, με συνδικαιούχους τρίτους, και ανέρχεται σε 36.252,53 ευρώ. Άλλοι λογαριασμοί του δημάρχου στην Εθνική Τράπεζα εμφανίζουν υπόλοιπα 312,38 ευρώ και 6,42 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί παρουσιάζουν μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά ποσά.

Η ακίνητη περιουσία του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου είναι επικεντρωμένη στη Μεσσηνία και περιλαμβάνει ακίνητα στην Καλαμάτα και τον Μελιγαλά. Συγκεκριμένα, στην Καλαμάτα δηλώνει δύο διαμερίσματα 135 τ.μ. έκαστο, ένα υπόγειο και ένα ισόγειο, ένα ημιτελές διαμέρισμα 114,56 τ.μ. στον δεύτερο όροφο, καθώς και δύο επαγγελματικούς χώρους/καταστήματα επιφάνειας 229,86 τ.μ. και 60 τ.μ. αντίστοιχα. Η περιουσία του στην ίδια πόλη συμπληρώνεται από μία αποθήκη 168,77 τ.μ. και πέντε θέσεις στάθμευσης. Στον Μελιγαλά, ο δήμαρχος διαθέτει μία δενδροκαλλιέργεια έκτασης 1.000 τ.μ. Πολλά από τα ακίνητα αυτά αποκτήθηκαν μέσω αγοράς και ανέγερσης σε προηγούμενα έτη.

Στην κατοχή του δημάρχου βρίσκονται δύο επιβατικά αυτοκίνητα 1.997 και 1.712 κυβικών, καθώς και δίκυκλο 125 κυβικών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση εκούσιας ακινησίας. Επιπλέον, διαθέτει δίκυκλο 278 κυβικών, το οποίο απέκτησε το 2020 με αγορά έναντι 2.300 ευρώ.

Τέλος, η δήλωση περιλαμβάνει δανειακές υποχρεώσεις προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο δήμαρχος εμφανίζεται ως συνοφειλέτης με τον αδελφό του Γεώργιο Βασιλόπουλο σε δύο στεγαστικά/επισκευαστικά δάνεια, με οφειλόμενα υπόλοιπα 85.002,79 ευρώ και 64.303,56 ευρώ αντίστοιχα. Στη δήλωση καταγράφεται επίσης καταναλωτικό δάνειο με μηδενικό υπόλοιπο, ενώ δεν δηλώνονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το συνολικό καθαρό εισόδημα της δημάρχου Οιχαλίας Παναγιώτας Γεωργακοπούλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθε σε 27.326,40 ευρώ. Παράλληλα, δηλώθηκαν έσοδα ύψους 501,89 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Παναγιώτας Γεωργακοπούλου περιλαμβάνει μετοχές σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, κατέχει 1.900 μετοχές στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αποτίμηση 35.112 ευρώ, 500 μετοχές στον ΟΠΑΠ με αποτίμηση 7.850 ευρώ, 297 μετοχές στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ με αποτίμηση 662,31 ευρώ, καθώς και μία μετοχή στην Εθνική Τράπεζα με αποτίμηση 7,66 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις της τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς. Στην Τράπεζα Πειραιώς, ο μεγαλύτερος λογαριασμός εμφανίζει υπόλοιπο 13.335,57 ευρώ, με την επισήμανση ότι αφορά αποταμιεύσεις του πατέρα της, που είναι ο κύριος δικαιούχος. Άλλοι λογαριασμοί στην ίδια τράπεζα διαθέτουν υπόλοιπα 1.870,03 ευρώ, που αποτελούν αποταμιεύσεις συνδικαιούχων, και 1.237,11 ευρώ από εισοδήματα έτους, ενώ υπάρχουν και λογαριασμοί με μηδενικά ή πολύ χαμηλά ποσά. Στην Εθνική Τράπεζα, οι καταθέσεις ανέρχονται σε 2.700,39 ευρώ σε λογαριασμό με τρίτους, ποσό που δηλώνεται ως αποταμιεύσεις των συνδικαιούχων, και σε 2.136,23 ευρώ σε ατομικό λογαριασμό από εισοδήματα έτους.

Στη συγκεκριμένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης δεν καταγράφονται ακίνητα, οχήματα ή συμμετοχές σε επιχειρήσεις στην κατοχή της δημάρχου.

Τέλος, η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις που αφορούν κυρίως καταναλωτικά δάνεια. Το οφειλόμενο υπόλοιπο στην Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται σε 23.005,29 ευρώ από αρχικό δάνειο 25.500 ευρώ, ενώ στην Εθνική Τράπεζα η οφειλή είναι 11.913,71 ευρώ από αρχικό δάνειο 15.000 ευρώ. Επίσης, καταγράφεται οφειλή 596,17 ευρώ από παλαιότερη πίστωση στην Τράπεζα Πειραιώς και υπόλοιπο 0,43 ευρώ σε πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του δημάρχου Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθαν σε 27.692,88 ευρώ. Παράλληλα, ο Παναγιώτης Καρβέλας δήλωσε έσοδα 8.520 ευρώ από ακίνητα και 6.346,37 ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Στα έσοδά του περιλαμβάνονται επίσης 627 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, καθώς και 0,24 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του δημάρχου τηρούνται στην Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank. Το μεγαλύτερο υπόλοιπο εμφανίζεται σε λογαριασμό της Alpha Bank και ανέρχεται σε 5.980,80 ευρώ, ενώ δεύτερος λογαριασμός στο ίδιο ίδρυμα διαθέτει υπόλοιπο 928,91 ευρώ. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί του υπόχρεου εμφανίζουν μηδενικά ή πολύ χαμηλά ποσά.

Η ακίνητη περιουσία του Παναγιώτη Καρβέλα επικεντρώνεται στη Μεσσηνία και περιλαμβάνει ακίνητα στη Μεθώνη και την Καλαμάτα. Στη Μεθώνη διαθέτει επαγγελματική στέγη/κατάστημα 172,16 τ.μ. σε οικόπεδο 678,80 τ.μ., διαμέρισμα πρώτου ορόφου 106,80 τ.μ. και δύο οικόπεδα επιφάνειας 169 τ.μ. και 142,37 τ.μ. αντίστοιχα. Στην ίδια περιοχή δηλώνει δύο δενδροκαλλιέργειες συνολικής έκτασης 19.250 τ.μ. Στην Καλαμάτα, κατέχει σε ποσοστό 50% διαμέρισμα τρίτου ορόφου 99,76 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 18,28 τ.μ.

Στον επιχειρηματικό τομέα, ο Παναγιώτης Καρβέλας δηλώνει τη συμμετοχή του ως μοναδικός εταίρος, με ποσοστό 100%, στην τουριστική επιχείρηση Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Φοινικούντας Καρβέλας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Στην κατοχή του βρίσκονται επίσης δύο οχήματα, ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών και ένα φορτηγό ΙΧ 2.286 κυβικών.

Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις του δημάρχου Πύλου - Νέστορος. Η δήλωση περιλαμβάνει οφειλόμενα υπόλοιπα σε πλήθος δανείων, με το μεγαλύτερο εξ αυτών να αφορά στεγαστικό/επισκευαστικό δάνειο στην Alpha Bank με υπόλοιπο 201.823,25 ευρώ. Επίσης, δηλώνονται οφειλές προς την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 73.919,37 ευρώ και 65.701,87 ευρώ για στεγαστικά/επισκευαστικά δάνεια. Ο Παναγιώτης Καρβέλας εμφανίζει ακόμη οφειλές στην Alpha Bank ύψους 49.464,08 ευρώ, 18.232,84 ευρώ και 26.955,18 ευρώ, καθώς και μικρότερα υπόλοιπα στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Τέλος, καταγράφονται οφειλές 37.564,42 ευρώ προς τη doValue Greece και 8.525,68 ευρώ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ

Ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης δηλώνει συνολικά καθαρά εισοδήματα 35.631,49 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, ενώ εμφάνισε επίσης έσοδα 340 ευρώ από ακίνητα και 0,05 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, ο Γιώργος Λεβεντάκης διαθέτει ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο στην εταιρεία Εθνική, με αποτίμηση 17.154,69 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις τηρούνται σε αρκετά πιστωτικά ιδρύματα, όπως η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, με ποσά 2.800,18 ευρώ, 2.700,18 ευρώ και 1.900,32 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων λογαριασμών είναι μηδενικοί ή εμφανίζουν πολύ χαμηλά ποσά.

Η ακίνητη περιουσία του δημάρχου είναι εκτεταμένη και κατανέμεται στην Αττική και τη Μεσσηνία. Στον Πειραιά δηλώνει διαμέρισμα 84,50 τ.μ., δύο θέσεις στάθμευσης και μία αποθήκη, ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2006 και στα οποία κατέχει επικαρπία 50%. Στη Νίκαια κατέχει πλήρη κυριότητα 50% σε διαμέρισμα 94,99 τ.μ. από το 2008. Σημαντική είναι η παρουσία του στα Φιλιατρά, όπου η δήλωση περιλαμβάνει μονοκατοικία 458,28 τ.μ. σε οικόπεδο 4.598,02 τ.μ., διαμέρισμα 121,83 τ.μ., οικόπεδο 450,55 τ.μ. και δενδροκαλλιέργεια 4.598,02 τ.μ. Σε πολλά από αυτά τα ακίνητα ο υπόχρεος διατηρεί ποσοστά επικαρπίας.

Στην κατοχή του δημάρχου βρίσκονται τέσσερα επιβατικά αυτοκίνητα. Κατά τη χρήση του 2024, η δήλωση εμφανίζει την απόκτηση δύο οχημάτων 1.560 και 1.198 κυβικών, με το τίμημα αγοράς για το πρώτο να ανέρχεται σε 7.500 ευρώ. Παράλληλα, διατηρεί στην κατοχή του δύο παλαιότερα οχήματα 1.198 και 1.391 κυβικών.

Στον επιχειρηματικό τομέα, ο Γιώργος Λεβεντάκης δηλώνει συμμετοχή σε τρεις ναυτιλιακές εταιρείες: ποσοστό 60% στη Φιλιατρά Ναυτική Εταιρεία, 98% στη ΛΕΒΕ ΦΕΡΙΣ και 30% στη Λιμενάρι Ναυτική Εταιρεία.

Τέλος, η δήλωση περιλαμβάνει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές του υπόχρεου. Ο δήμαρχος Τριφυλίας εμφανίζει οφειλές 64.330,40 ευρώ και 96.700,62 ευρώ προς τη doValue Greece, 122.965,54 ευρώ προς την Εθνική Τράπεζα και 40.764,36 ευρώ και 11.456,80 ευρώ προς την Intrum Hellas. Δηλώνεται επίσης οφειλή 18.232,85 ευρώ προς τη Veraltis Asset Management. Στη δήλωση καταγράφονται ακόμη εγγραφές προς τη Cepal Hellas με αρνητικά υπόλοιπα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΟΥΡΕΑΣ

Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας δήλωσε συνολικά καθαρά εισοδήματα ύψους 27.692,88 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Παράλληλα, εμφάνισε έσοδα 50.307,19 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, 11.954,98 ευρώ από ακίνητα και 1.581,15 ευρώ ως εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά.

Στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια στην εταιρεία NN Ελληνική, με αποτιμήσεις 2.829,63 ευρώ και 4.638,10 ευρώ αντίστοιχα, ενώ διατηρεί και θυρίδα στην Alpha Bank από το 2015.

Σημαντικά είναι τα υπόλοιπα των τραπεζικών του λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και τη Eurobank. Ο υψηλότερος λογαριασμός εμφανίζεται στην Τράπεζα Πειραιώς με υπόλοιπο 45.060 ευρώ, ενώ στην Alpha Bank διαθέτει κατάθεση ύψους 43.368,40 ευρώ. Επίσης, δηλώνει υπόλοιπο 7.889,47 ευρώ στη Eurobank και 2.903,04 ευρώ σε δεύτερο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η ακίνητη περιουσία του Γιώργου Χιουρέα είναι εκτεταμένη και επικεντρώνεται στον Δήμο Λεύκτρου. Η δήλωση περιλαμβάνει πλήθος ακινήτων, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα 82,10 τ.μ. και 78,76 τ.μ., οικόπεδα, δενδροκαλλιέργειες και ακίνητα που δηλώνονται ως «άλλη περίπτωση». Κατά την τρέχουσα χρήση του 2024, ο δήμαρχος προχώρησε στην απόκτηση τεσσάρων δενδροκαλλιεργειών επιφάνειας 415,20 τ.μ., 287,26 τ.μ., 839,77 τ.μ. και 970,12 τ.μ. Σε αρκετά από τα ακίνητά του ο υπόχρεος διατηρεί πλήρη κυριότητα 100%, ενώ σε άλλα εμφανίζεται ποσοστό πλήρους κυριότητας 33,33%.

Στον τομέα των οχημάτων, η δήλωση εμφανίζει έντονη δραστηριότητα κατά το 2024. Δηλώνονται ένα επιβατικό ΙΧ 1.798 κυβικών που αποκτήθηκε χωρίς χρηματική συναλλαγή, ένα επιβατικό ΙΧ που αποκτήθηκε με τίμημα 32.250 ευρώ μέσω δανείου, ένα φορτηγό ΙΧ 2.410 κυβικών με τίμημα 42.763,95 ευρώ και δεύτερο φορτηγό ΙΧ με τίμημα 32.250 ευρώ, επίσης μέσω δανείου. Στην κατοχή του παραμένει και παλαιότερο επιβατικό ΙΧ 2.360 κυβικών.

Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης διατηρεί συμμετοχές σε πέντε επιχειρήσεις. Είναι μοναδικός εταίρος στην εταιρεία Μίδας Πληροφορική και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ενώ κατέχει το 50% στις εταιρείες Tikla ΟΕ και Παναγιωτακόπουλος Π. & Χιουρέας Γ. ΟΕ. Επίσης, συμμετέχει με 24% στην εταιρεία Αλ. Καραβασίλης και Σια ΕΕ, ενώ το 2024 απέκτησε ποσοστό 1% στην εταιρεία Suntan Avia ΕΕ.

Τέλος, η δήλωση περιλαμβάνει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα. Οι οφειλές προς τη Santander Consumer Finance ανέρχονται σε 40.960,89 ευρώ, 70.073,84 ευρώ και 37.803,92 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλόμενα υπόλοιπα σε επαγγελματικά δάνεια στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 31.861,01 ευρώ, 48.208,64 ευρώ και 39.214,54 ευρώ, καθώς και οφειλή 27.138,45 ευρώ στη Eurobank. Στη δήλωση καταγράφονται επίσης μικρά υπόλοιπα σε πιστωτικές κάρτες και επαγγελματικό δάνειο στη Eurobank με υπόλοιπο 0,09 ευρώ.