Κυβερνητικό κλιμάκιο στις φαρμακοβιομηχανίες στην Τρίπολη: Στόχος η ανάπτυξη θετικού αφηγήματος

Σαφές μήνυμα υπέρ της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της περιφερειακής ανάπτυξης επιχείρησε να εκπέμψει η κυβέρνηση από τη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης επισκέφθηκαν τις υπό κατασκευή και υπό ανάπτυξη εγκαταστάσεις των φαρμακοβιομηχανιών DEMO, Win Medica (Ομίλου ELPEN) και FARAN.

Οι τρεις επενδύσεις, συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ φιλοδοξούν να καταστήσουν την Τρίπολη έναν από τους σημαντικότερους φαρμακευτικούς κόμβους της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, οι επενδύσεις αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας τόσο για την παραγωγική αυτονομία της Ελλάδας όσο και για την ευρωπαϊκή φαρμακευτική ασφάλεια. Με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να ενισχυθεί η παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων, να περιοριστεί η εξάρτηση από εισαγωγές και να αναβαθμιστεί η θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία. Παράλληλα, για πρώτη φορά θα παράγονται στην Ελλάδα δραστικές φαρμακευτικές πρώτες ύλες σε βιομηχανική κλίμακα, ενώ εκτιμάται ότι οι νέες μονάδες θα μπορούν να καλύπτουν πάνω από το 30% των ευρωπαϊκών αναγκών στις συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

Χατζηδάκης: «Καταρρίπτονται δύο μύθοι»

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε τις επενδύσεις απόδειξη ότι η ελληνική βιομηχανία αναπτύσσεται και ότι η περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Εδώ, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, καταρρίπτονται δύο μύθοι: ότι η βιομηχανία της χώρας δεν κάνει βήματα μπροστά και ότι η κυβέρνηση δεν δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, οι τρεις νέες μονάδες αποτελούν επενδύσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ενισχύουν την παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής. Επισήμανε ακόμη ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, δημιουργήθηκε στην Τρίπολη η πρώτη Ακαδημία Φαρμάκου, η οποία φέρνει πιο κοντά τη βιομηχανία με την τοπική κοινωνία και ανοίγει νέες επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους.

Κυρανάκης: «Η αποκέντρωση γίνεται πράξη»

Στο ανθρώπινο αποτύπωμα των επενδύσεων στάθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν νέο εργαζόμενο που εγκατέλειψε την Αθήνα για να εργαστεί στην Τρίπολη.

Όπως είπε, πρόκειται για μια επιλογή που βελτιώνει τόσο την επαγγελματική όσο και την οικογενειακή ζωή του εργαζόμενου και ταυτόχρονα υπηρετεί τον κυβερνητικό στόχο της αποκέντρωσης μέσα από επενδύσεις και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας την άνθηση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης στην περιφέρεια.

ΠΕΦ: Επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ σε όλη τη χώρα

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων χαρακτήρισε τις επενδύσεις της Τρίπολης βασικό πυλώνα του συνολικού επενδυτικού σχεδίου των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Όπως υποστήριξε, ο κλάδος εξελίσσεται σε στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης, καινοτομίας και εθνικής ανθεκτικότητας, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον επενδυτικό συμψηφισμό του clawback, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγής. Εκτίμησε μάλιστα ότι, μέσω αυτού, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία θα μπορεί να καλύπτει έως και το 70% των αναγκών της χώρας σε φάρμακα πρώτης γραμμής, διασφαλίζοντας επάρκεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ασθενείς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στην Τρίπολη δημιουργείται η πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Παρασκευαστή Φαρμάκου, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη εξελίσσεται σε στρατηγικό κέντρο παραγωγής και έρευνας ευρωπαϊκής σημασίας.

DEMO: Η μεγαλύτερη επένδυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DEMO Δημήτρης Δέμος χαρακτήρισε το επενδυτικό πρόγραμμα των 356 εκατ. ευρώ ως το μεγαλύτερο που υλοποιείται σήμερα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Όπως ανέφερε, κορυφαίο έργο του σχεδίου αποτελεί η δημιουργία ενός νέου παραγωγικού κόμβου στην Τρίπολη, ο οποίος θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η σημασία της επένδυσης ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, καθώς η νέα μονάδα θα καλύπτει το 34% των ευρωπαϊκών αναγκών σε πενικιλινούχα φάρμακα και το 35% των αναγκών σε ενέσιμα ογκολογικά φάρμακα χημικής προέλευσης.

Επισήμανε ακόμη ότι με τέσσερις νέες παραγωγικές μονάδες, δύο για φαρμακευτικές πρώτες ύλες και δύο για τελικά προϊόντα, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά σημαντική παραγωγική βάση στις δραστικές πρώτες ύλες, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή φαρμακευτική αυτάρκεια.

Win Medica: Μονάδα ογκολογικών φαρμάκων με τεχνητή νοημοσύνη

Ο πρόεδρος της Win Medica Δημήτρης Τρύφων παρουσίασε την επένδυση των 80 εκατ. ευρώ που υλοποιείται στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του συνολικού επενδυτικού προγράμματος των 350 εκατ. ευρώ του ομίλου ELPEN.

Η νέα εγκατάσταση θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής στερεών ογκολογικών φαρμάκων στην Ελλάδα, με δυνατότητα κάλυψης άνω του 70% των εγχώριων αναγκών, ενώ θα δημιουργήσει περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο «έξυπνο εργοστάσιο», το οποίο θα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και θα λειτουργεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής.

FARAN: Νέα μονάδα υψηλής τεχνολογίας

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της FARAN Μάριος Κάτσικας ανέφερε ότι η επένδυση της εταιρείας θα ενισχύσει σημαντικά την ελληνική παραγωγή ενέσιμων φαρμάκων.

Η νέα μονάδα θα διαθέτει εξελιγμένες γραμμές άσηπτης πλήρωσης, συναρμολόγησης και συσκευασίας προγεμισμένων συριγγών και φαρμακευτικών πενών, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επένδυση θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει πιστοποιήσεις από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ενώ θα δημιουργήσει και σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας.