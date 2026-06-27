Γέφυρες Δήμα στο κοινό του Σαμαρά

Σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών που έχουν υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή, ο κ. Δήμας κινήθηκε σε ενωτικούς τόνους, αφήνοντας σε άλλους τον ρόλο του «κακού αστυνόμου».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι σέβεται και εκτιμά ιδιαίτερα τον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι εκείνος του έδωσε την ευκαιρία να είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2012.

«Με τον Αντώνη Σαμαρά είχαμε στο παρελθόν πολλούς κοινούς αγώνες, και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις τελευταίες εκλογές, και εγώ πιστεύω ότι η θέση του είναι εντός της Νέας Δημοκρατίας και ευελπιστώ και στο μέλλον να έχουμε πάλι κοινούς αγώνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του κ. Δήμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με το σαμαρικό ακροατήριο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα σενάρια για τις μελλοντικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού εξακολουθούν να απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα.

Θ.Λ.