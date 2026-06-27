eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026 11:32

Γέφυρες Δήμα στο κοινό του Σαμαρά

Γράφτηκε από τον

Γέφυρες Δήμα στο κοινό του Σαμαρά

Premium Strom

Γέφυρες προς τους ψηφοφόρους και τα στελέχη που παραμένουν πολιτικά κοντά στον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε να ρίξει από τη Μεσσηνία ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, αποφεύγοντας κάθε συγκρουσιακή αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό.

Σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών που έχουν υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή, ο κ. Δήμας κινήθηκε σε ενωτικούς τόνους, αφήνοντας σε άλλους τον ρόλο του «κακού αστυνόμου».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι σέβεται και εκτιμά ιδιαίτερα τον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι εκείνος του έδωσε την ευκαιρία να είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2012.
«Με τον Αντώνη Σαμαρά είχαμε στο παρελθόν πολλούς κοινούς αγώνες, και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις τελευταίες εκλογές, και εγώ πιστεύω ότι η θέση του είναι εντός της Νέας Δημοκρατίας και ευελπιστώ και στο μέλλον να έχουμε πάλι κοινούς αγώνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η τοποθέτηση του κ. Δήμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με το σαμαρικό ακροατήριο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα σενάρια για τις μελλοντικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού εξακολουθούν να απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα.
Θ.Λ.

 

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις