Ετοιμο για τη νέα σεζόν το ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας - Τις εργασίες ανακαίνισης επιθεώρησε χθες ο Χρ. Δήμας

Εργασίες που αφορούν το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος οι οποίες αφορούν εξωτερικά και εσωτερικά βαψίματα, νέες τουαλέτες και λουτρά, νέα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ με πλαστικό τάπητα.

Ετσι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν ένα ανακαινισμένο σχολικό συγκρότημα.

Ο υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του σχολείου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών από τον εργολάβο Γεώργιο Φωτεινό. Στη συνέχεια ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας Δημήτρης Δράκος καλωσόρισε τον υπουργό και τον ευχαρίστησε που ήρθε να δει από κοντά τα έργα που γίνονται ενώ του πρόσφερε μια ανθοδέσμη και ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα.

Από την πλευρά του ο κ. Δήμας τόνισε πως γίνεται μια συλλογική προσπάθεια μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σημειώνοντας πως “το

πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ξεκίνησε ως σκέψη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και το ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2024. Πέρυσι καταφέραμε να ανακαινίσουμε 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και θέλω να συγχαρώ δημόσια τον διευθύνοντα σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών τον συμπατριώτη σας Αθανάσιο Γιάνναρη και τον πρόεδρο Τιμολέων Κατσίπο και όλα τα στελέχη”.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι “είναι ένα πρόγραμμα που δε σταματά εδώ, έχουμε τρίτη φάση το 2027 και τέταρτη φάση το 2028. Τα χρήματα στη 1η και 2η φάση είναι δωρεά από τις ελληνικές τράπεζες. Όμως και η πολιτεία επενδύει πολύ σημαντικά ποσά στην ανέγερση νέων κτιρίων και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με 250 εκ. ευρώ άρα στόχος είναι να ανακαινίσουμε κυριολεκτικά χιλιάδες σχολεία σε όλη την επικράτεια”.

Ο πρώην νομάρχης Δημήτρης Δράκος τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην περιοχή και αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχαν στο παρελθόν.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αντώνης Βλάχος ζήτησε από τον υπουργό να εξεταστεί και να γίνουν εργασίες και στο γυμνάσιο Κυπαρισσίας που είναι παλιό κτίριο.

Σε δήλωση του ο κ. Δήμας σχετικά με τις εργασίες στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας τόνισε: «Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» προχωρούμε σε μια σημαντική ανακαίνιση - αναβάθμιση του σχολείου. Από βαψίματα εσωτερικά και εξωτερικά, διαμόρφωση του προαύλιου χώρου φτιάχνουμε ελαστικούς τάπητες, μπάσκετ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, βόλεϊ , πλήρη ανακαίνιση στα λουτρά και τις τουαλέτες και προσβασιμότητα για όλους σε όλους τους χώρους του σχολείου. Είναι μια ριζική αναβάθμιση κάτι το οποίο χρειαζόταν το σχολείο εδώ πέρα».

Τον υπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης και Περικλής Μαντάς, ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος των Κτιριακών Υποδομών Τιμολέων Κατσίπος και Αθανάσιος Γιάνναρης αντίστοιχα και υπηρεσιακά στελέχη. Ενώ μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας Αντώνης Βλάχος, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μερόπη Μυλωνά, το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Πορφυλένια Κανελλοπούλου και ο ΔΣ Ιωάννης Φιλντίσης.

Κ.Μπ.