«Λαϊκή Συσπέιρωση»: Ζητεί να σταματήσει η γεώτρηση στου Χανδρινού

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

“Η κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη αποτελεί ένα έργο που αφορά συνολικά τον λαό της Μεσσηνίας. Η υλοποίησή του, όμως, δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος των φυσικών πόρων της περιοχής και των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων.

Στην Τοπική Κοινότητα Χανδρινού υπήρχε ιδιωτική γεώτρηση που χρησιμοποιούνταν για αρδευτικούς σκοπούς. Η γεώτρηση απαλλοτριώθηκε στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι υδροφόρες της κοινοπραξίας, που κατασκευάζει το έργο αντλούσαν νερό από τη συγκεκριμένη γεώτρηση για τη διαβροχή δρόμων, επιχωμάτων και χωμάτινων επιφανειών του εργοταξίου. Μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και το εξώδικο του Σωματείου Άρδευσης «Κότινος», η άντληση σταμάτησε προσωρινά.

Οκτώ μήνες αργότερα οι αντλήσεις ξεκίνησαν ξανά. Τότε αποκαλύφθηκε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε εκδώσει άδεια χρήσης νερού προς την κοινοπραξία για βιομηχανική χρήση, επιτρέποντας άντληση έως 75.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως για τις ανάγκες του εργοταξίου.

Η υπόθεση αυτή γεννά σοβαρά ερωτήματα, αφού σε κοντινή απόσταση υπάρχουν γεωτρήσεις που υδρεύουν Χανδρινού και Πύλο. Από τη μια οι κρατικές υπηρεσίες προειδοποιούν για τη διαρκή πίεση στους υδάτινους πόρους και από την άλλη «εν μια νυκτί» παραδίδουν το δικαίωμα χρήσης της γεώτρησης που μπορεί να επηρεάσει όλα τα νερά της περιοχής, χωρίς να υποχρεώνουν την κοινοπραξία να πάρει το νερό που χρειάζεται από ποτάμι που βρίσκεται μόλις 1.000 μέτρα δίπλα”.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου και η Λαϊκή Συσπείρωση Πύλου – Νέστορος καλούν την περιφερειακή αρχή να απαντήσειμ μεταξύ άλλων: “Με ποια υδρογεωλογικά και επιστημονικά στοιχεία τεκμηριώθηκε ότι η συγκεκριμένη άντληση δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα και τις γειτονικές υδροληψίες; Για ποιο λόγο δεν επιλέχθηκαν άλλες πηγές υδροληψίας για τις ανάγκες του εργοταξίου; Ποιος ελέγχει την πραγματική ποσότητα νερού που αντλείται και την τήρηση των όρων της άδειας; Συμφωνεί η περιφερειακή αρχή με τη χρήση υπόγειων υδάτων για τη διαβροχή δρόμων και επιχωμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερα προβλήματα λειψυδρίας; Προτίθεται να ζητήσει την επανεξέταση της συγκεκριμένης άδειας και να απαιτήσει λύσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των υδάτινων πόρων και των αναγκών των κατοίκων;”.