“Κλείδωσε” η παρουσία Μητσοτάκη στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ

“Κλειδωμένη” πρέπει να θεωρείται η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου κατά την έναρξη των εργασιών του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, το μόνο που μπορεί να ανατρέψει την παρουσία Μητσοτάκη είναι τυχόν έκτακτη περίσταση που θα τον υποχρεώσει να βρεθεί στο εξωτερικό.

Το φετινό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως και τις 7 Νοεμβρίου και έχει ως γενικό τίτλο “Ισχυροί Δήμοι - Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες - Ισχυρή Ελλάδα: Περισσότεροι πόροι & Ανθρώπινο Δυναμικό” και αναμένεται να συγκεντρώσει δεκάδες δημάρχους και άλλους αυτοδιοικητικούς παράγοντες από όλη τη χώρα, αλλά και μία σειρά υπουργών και υφυπουργών. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρόκειται να γίνει γνωστό προσεχώς.