Στην Καλαμάτα αύριο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Αριστερά Μεσσηνίας, “η επικείμενη περιοδεία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών διεργασιών και κινητοποιήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και υπό το βάρος των ασφυκτικών οικονομικών συνθηκών, που πλήττουν την καθημερινότητα, το εισόδημα και την εργασία των πολιτών στη χώρα μας.

Η παρουσία του γραμματέα του κόμματος στη Μεσσηνία, έχει ως στόχο την έμπρακτη στήριξη των δίκαιων αγώνων των εργαζομένων στη δημόσια υγεία και των σωματείων τους, με αιχμή την αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Παράλληλα, η επίσκεψη αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων περιφερειακών πανεπιστημίων και της φοιτητικής μέριμνας, ενώ θέτει στο επίκεντρο τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και του κρίσιμου για την τοπική οικονομία ελαιοπαραγωγικού τομέα”.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδείας του κ. Σακελλαρίδη είναι:

- Στις 11 το πρωί, επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας: Έναρξη της περιοδείας με επίσκεψη στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και πραγματοποίηση ανοιχτής συζήτησης με γιατρούς, νοσηλευτές και εκπροσώπους των σωματείων στο αμφιθέατρο του ιδρύματος. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα ενημερωθεί διεξοδικά για τα λειτουργικά προβλήματα του Νοσοκομείου και θα παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις της Νέας Αριστεράς.

- Στη 1 το μεσημέρι, επίσκεψη στο πανεπιστημιακό Campus Ασπροχώματος: Μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, όπου στεγάζονται η Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, η Σχολή Επιστημών Υγείας και η Σχολή Διοίκησης, για συνομιλία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές.

Η δραστηριότητα θα συνεχιστεί με περιοδεία στο κέντρο της Καλαμάτας, όπου θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες συναντήσεις με νέους, εκπροσώπους τοπικών φορέων, αγρότες, καθώς και με μέλη ελαιοπαραγωγικών ομάδων και αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής.