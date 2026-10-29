12 νέα μηχανήματα έργου στην Πελοπόννησο μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» - 158 νέα μηχανήματα έργου στις 13 περιφέρειες της χώρας

Τις τελευταίες προγραμματικές συμβάσεις για την παραχώρηση συνολικά 158 σύγχρονων μηχανημάτων έργου υπέγραψε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας.

Η προμήθεια, συμβασιοποιημένης αξίας 19,1 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, μέσω του οποίου υλοποιείται ένα εκτεταμένο σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών, του εξοπλισμού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο νέος εξοπλισμός, που παραδίδεται τμηματικά, θα αξιοποιηθεί για την πρόληψη, την άμεση επέμβαση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, ενισχύοντας την ικανότητα των περιφερειών να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε έκτακτες ανάγκες. Περιλαμβάνει εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα, προωθητές και διαμορφωτές γαιών, ανυψωτικά μέσα, εκχιονιστικά οχήματα, καθώς και μικρούς ελαστικοφόρους και ερπυστριοφόρους φορτωτές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι με τη διάθεσή τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να εκτελούν ταχύτερα κρίσιμες εργασίες, όπως η διάνοιξη και αποκατάσταση οδικών προσβάσεων, ο καθαρισμός εκτάσεων, οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και η αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Με την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τους 13 περιφερειάρχες, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για μια πιο αποτελεσματική Πολιτική Προστασία σε ολόκληρη τη χώρα. Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δεν ξεκινά τη στιγμή που εκδηλώνεται ένα ακραίο φαινόμενο. Ξεκινά πολύ νωρίτερα, με σωστή προετοιμασία, κατάλληλα μέσα και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Όπως σημείωσε, οι περιφέρειες έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια και με τα 158 νέα μηχανήματα έργου αποκτούν πρόσθετες δυνατότητες για να παρεμβαίνουν έγκαιρα, να περιορίζουν τις συνέπειες των καταστροφών και να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες όταν προκύπτει ανάγκη.

«Αυτός είναι και ο στόχος του "ΑΙΓΙΣ": Οι επενδύσεις στην Πολιτική Προστασία να μετατρέπονται σε πραγματικές δυνατότητες στο πεδίο, εκεί όπου δοκιμάζονται καθημερινά οι αντοχές του μηχανισμού και κρίνεται η ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.

Ειδικότερα, τα 158 μηχανήματα αναμένεται να κατανεμηθούν ανά περιφέρεια ως εξής:

- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 3 μηχανήματα

- Κεντρικής Μακεδονίας 17 μηχανήματα

- Δυτικής Μακεδονίας 11 μηχανήματα

- Ηπείρου 11 μηχανήματα

- Θεσσαλίας 21 μηχανήματα

- Ιονίων Νήσων 15 μηχανήματα

- Δυτικής Ελλάδας 10 μηχανήματα

- Στερεάς Ελλάδας 8 μηχανήματα

- Αττικής 12 μηχανήματα

- Πελοποννήσου 12 μηχανήματα

- Βορείου Αιγαίου 15 μηχανήματα

- Αιγαίου 11 μηχανήματα

- Κρήτης 12 μηχανήματα

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, προβλέπεται η προμήθεια επιπλέον 37 υδροφόρων οχημάτων χωρητικότητας 10.000 λίτρων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 8,26 εκατ. ευρώ, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συμβασιοποίησης.

ΑΠΕ