“Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”: “Η σημασία του μηνύματος της METAGORA για τη Μεσσηνία”

“Για την Μεσσηνία και συνολικά την Πελοπόννησο, το μήνυμα της METAGORA συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση και ισότιμη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων”, επισημαίνει η τοπική οργάνωση του κόμματος “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”, με πρόεδρο τον Στέφανο Κασσελάκη.

Χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Ετήσιο Συνέδριο των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, METAGORA, που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Το συνέδριο ανέδειξε έναν σύγχρονο τρόπο πολιτικού διαλόγου, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τις θεματικές συζητήσεις και τις ψηφιακές ψηφοφορίες, με στόχο την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων.

Η ονομασία METAGORA παραπέμπει στην Αρχαία Αγορά, τον χώρο όπου οι πολίτες συναντιούνταν, αντάλλασσαν απόψεις και συμμετείχαν στα κοινά. Σήμερα, αυτή η ιδέα αποκτά νέα διάσταση, συνδέοντας τη δημοκρατική παράδοση με τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής”.

Για τη “φωνή της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου”, παρατηρεί: “Για την Μεσσηνία και συνολικά την Πελοπόννησο, το μήνυμα της METAGORA συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση και ισότιμη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά αποτελούν προτεραιότητες που απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις και συνεχή διάλογο με τους ανθρώπους της περιφέρειας.

Η Πελοπόννησος διαθέτει σημαντικές παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες. Χρειάζεται, όμως, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της και θα δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα να δημιουργούν και να προοδεύουν στον τόπο τους.

Για τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, η επόμενη ημέρα σημαίνει ενίσχυση των τοπικών οργανώσεων, καλύτερη επικοινωνία με την κοινωνία και μετατροπή των προβληματισμών των πολιτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις.

Η METAGORA ήταν η αρχή. Το επόμενο βήμα είναι ο διάλογος να φτάσει σε κάθε πόλη και χωριό, με τη φωνή της περιφέρειας να ακούγεται ισότιμα. Γιατί η δημοκρατία δεν εξαντλείται στην ψήφο. Χτίζεται καθημερινά, με συμμετοχή, διαφάνεια και συλλογική ευθύνη”.