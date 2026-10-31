Διαβεβαίωση Πιτσιλή σε Λαμπρόπουλο: “Καμία ανησυχία για κατάργηση της ΔΟΥ Καλαμάτας”

“Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κατάργηση της ΔΟΥ Καλαμάτας”, ενημερώνει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, μετά από επικοινωνία που είχε με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γεώργιο Πιτσιλή.

Ειδικότερα, ο κ. Λαμπρόπουλος πληροφορεί πως “σε επικοινωνία που είχε με τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή διευκρινίστηκε ότι ο σχεδιασμός για την αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ αφορά όλη την χώρα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, για κατάργηση της ΔΟΥ Καλαμάτας, δεν μετακινείται κανένας υπάλληλος και το Δίκτυο Εξυπηρέτησης των Πολιτών θα μείνει στο νομό”.