Το Κίνημα Δημοκρατίας Μεσσηνίας για την ανεργία

“Κάτι δεν πάει καλά με τους αριθμούς της ανεργίας και πλέον το παραδέχεται και η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ”, σημειώνει το Κίνημα Δημοκρατίας Μεσσηνίας, σε ανακοίνωσή του.

Και για το νομό επισημαίνει πως “πολλοί εργάζονται εποχιακά στον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, χωρίς ασφάλιση ή με ελάχιστες ώρες, με αποτέλεσμα να μη λογίζονται καν ως «άνεργοι» στα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ”.

Ειδικότερα, το ΚΙΔΗ Μεσσηνίας αναφέρει:

“Η ΕΛΣΤΑΤ μόλις επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποψιάζονταν εδώ και καιρό: οι αριθμοί που παρουσιάζονται για την ανεργία δεν λένε όλη την αλήθεια. Με μια ασυνήθιστη ανακοίνωση, η Στατιστική Αρχή παραδέχεται ότι αναστέλλει τη δημοσίευση του δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο, επειδή τα στοιχεία παρουσίαζαν «ασυνήθιστες διακυμάνσεις», που δεν ταιριάζουν με την εικόνα που καταγράφεται από άλλες πηγές. Με άλλα λόγια, οι αριθμοί δεν βγάζουν νόημα – και δεν μπορούν (ακόμη) να εξηγήσουν γιατί.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει, εδώ και καιρό, επαναξιολόγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί, ώστε οι δείκτες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.

Για εμάς, τα ερωτήματα είναι αυτονόητα: Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκλιση επί κυβερνήσεως ΝΔ, μεταξύ ανέργων ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ, παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Χατζηδάκη να μειώσει με κάθε τρόπο τον αριθμό ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε μακροχρόνιους άνεργους ή αυτούς που δε δεχτούν για τρίτη φορά να πάνε σε δουλειά, όποια κι αν είναι αυτή, να μη θεωρούνται πια άνεργοι); Πόσο καιρό τα στοιχεία ήταν αλλοιωμένα ή ανεπαρκή; Ποιοι γνώριζαν και ποιοι ωφελούνταν από αυτή την παραποιημένη εικόνα; Πώς μπορούν να σχεδιάζονται πολιτικές όταν λείπει η αλήθεια;

Στην Ελλάδα του 2025, ο κόσμος παλεύει καθημερινά με υποαμειβόμενες, ασταθείς ή περιστασιακές δουλειές. Η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο δείχνουν τα

νούμερα. Και τώρα, η ίδια η Αρχή που τα παρουσιάζει, αναγνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Στη Μεσσηνία, τα προβλήματα αυτά δεν είναι θεωρητικά είναι καθημερινότητα. Ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή, οι δύο βασικοί πυλώνες της τοπικής οικονομίας, δεν προσφέρουν πλέον σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τους νέους και τις οικογένειες τους. Πολλοί εργάζονται εποχιακά, χωρίς ασφάλιση ή με ελάχιστες ώρες, με αποτέλεσμα να μη λογίζονται καν ως «άνεργοι» στα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ”.

Το Κίνημα Δημοκρατίας ζητεί: “Να δοθούν εξηγήσεις, ξεκάθαρες και δημόσιες. Να ανοίξει η κουβέντα για το πώς μετρούνται και πώς παρουσιάζονται οι δείκτες. Να σταματήσει η χρήση της στατιστικής ως εργαλείο πολιτικής ωραιοποίησης. Οι αριθμοί έχουν αξία μόνο όταν λένε την αλήθεια. Και χωρίς αλήθεια, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε εμπιστοσύνη ούτε δημοκρατία”.