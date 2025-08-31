Εκδήλωση του ΚΚΕ για τις σταφιδικές κινητοποιήσεις

Εκδήλωση με θέμα “90 χρόνια από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των σταφιδοπαραγωγών και το ένοπλο συλλαλητήριο της Πύλου”, διοργανώνει η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ, το άλλο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Πύλου.

Ομιλητής θα είναι ο Ντίνος Κουτσογιαννόπουλος, μέλος της Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους διοργανωτές, θα ακολουθήσει αφηγηματικό αφιέρωμα με το χρονικό των μεγάλων κινητοποιήσεων της περιοχής.