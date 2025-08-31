eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκδήλωση του ΚΚΕ για τις σταφιδικές κινητοποιήσεις

Εκδήλωση του ΚΚΕ για τις σταφιδικές κινητοποιήσεις

Εκδήλωση με θέμα “90 χρόνια από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των σταφιδοπαραγωγών και το ένοπλο συλλαλητήριο της Πύλου”, διοργανώνει η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ, το άλλο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Πύλου.

Ομιλητής θα είναι ο Ντίνος Κουτσογιαννόπουλος, μέλος της Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους διοργανωτές, θα ακολουθήσει αφηγηματικό αφιέρωμα με το χρονικό των μεγάλων κινητοποιήσεων της περιοχής.

