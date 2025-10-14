Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: “Να καλυφθούν τα κενά στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μεθώνης”

“Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μεθώνης”, ζητούν με ερώτησή τους προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιάννης Δελής, Διαμάντω Μανωλάκου και Νίκος Παπαναστάσης.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι “ο Σύλλογος Γονέων του Γυμνασίου – Λυκείου Μεθώνης πραγματοποιεί κινητοποιήσεις με αίτημα την πρόσληψη των αναγκαίων εκπαιδευτικών. Όπως καταγγέλλουν, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο Γυμνάσιο πραγματοποιούνται καθημερινά 2-3 ώρες μάθημα ανά τάξη, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν και το σχολείο υπολειτουργεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2.10.2025 από το Γυμνάσιο έλειπαν καθηγητές των κάτωθι ειδικοτήτων: φιλολογίας, πληροφορικής, οικονομίας, φυσικής αγωγής, καλλιτεχνικών, θεολογίας και μουσικής, ενώ μαθηματικός ανέλαβε υπηρεσία μόλις την 1.10.2025 δηλαδή 20 μέρες σχεδόν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αντίστοιχα, στο Λύκειο απουσίαζαν οικονομολόγος (σε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα) και φιλόλογος. Αυτά τα κενά μεταφράζονται σε εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες”.

Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές του ΚΚΕ παρατηρούν πως “η «απάντηση» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την κινητοποίηση του Συλλόγου Γονέων, ότι θα σταλεί φιλόλογος που υπηρετεί ήδη σε άλλη εκπαιδευτική μονάδα, είναι το λιγότερο προβληματική. Να στερηθεί, δηλαδή, ένα άλλο σχολείο έναν εκπαιδευτικό για να τον στείλει το υπουργείο στη Μεθώνη”.

Σημειώνουν, επίσης, ότι “οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Μεθώνης που πραγματοποιούν κάθε χρόνο Διήμερο Πανελλαδικό Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Συνέδριο, εδώ και χρόνια στερούνται καθηγητές των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην καλλιέργεια και δημιουργικότητα της νέας γενιάς η απουσία μαθημάτων πολιτισμού από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Παράλληλα, όπως καταγγέλλεται από τους εκπαιδευτικούς, με τους πρόσφατους διορισμούς αναπληρωτών, καλύφθηκε μόλις το 1/3 των κενών που είχαν δηλωθεί στις υπηρεσίες του υπουργείου στη Μεσσηνία. Η πολιτική των ελάχιστων μονίμων διορισμών, της διόγκωσης της ελαστικής εργασίας των αναπληρωτών, η υποχρηματοδότηση της Παιδείας αποτελούν βασικές αιτίες για τις οποίες και στο Γυμνάσιο της Μεθώνης παρατηρούνται τόσα κενά”.

Τέλος, οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν την υπουργό “ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα κενά στο Γυμνάσιο και Λύκειο της Μεθώνης”.