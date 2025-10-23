Γερουλάνος από Καλαμάτα: Διαφωνία για μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

«Το πρόβλημα με το να κρύβεις στην αλήθεια στην πολιτική είναι ότι ναι μεν σώζεις τους φίλους σου, αλλά δεν μπαίνεις στην καρδιά του προβλήματος» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, εκφράζοντας τη διαφωνία του για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Μιλάμε για μία εγκληματική οργάνωση. Τα ονόματα έξι ατόμων βρίσκονται στη δικογραφία, ενώ με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζητείται η έρευνα για δύο υπουργούς και έχουμε μία τεράστια αδυναμία της κυβέρνησης να κάνει ακριβώς αυτό. Προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια» τόνισε.

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, στάθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής περιφερειακής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεωρητικές προσεγγίσεις και ημερίδες.

«Εκτιμώ την πρωτοβουλία του Cantina Academy», ανέφερε ο κ. Γερουλάνος, «πλην όμως δε θεωρώ ότι τα συνέδρια μπορούν να λύσουν το θηριώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που είναι η ερήμωση της περιφέρειας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «ολόκληρες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ερημώνουν επειδή οι κάτοικοι δεν νιώθουν ότι έχουν προοπτική». Ακόμα και στις περιοχές όπου γίνονται επενδύσεις, όπως στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, «επειδή δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός, κατέβηκε όλος ο Βόρειος Έβρος στην Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα να ερημώσει ο Βόρειος Έβρος και να πωλούνται σπίτια Ελλήνων με 10-15 χιλιάδες ευρώ σε ξένους».

Ο κ. Γερουλάνος επεσήμανε ότι το πρόβλημα της περιφερειακής πολιτικής πηγάζει από τη δομή του κράτους: «Έχουμε φτιάξει την πολιτεία μας έτσι ώστε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού να πηγαίνει σαν υπουργός, ο πρύτανης σαν άλλος υπουργός, ο περιφερειάρχης σαν άλλος, ο δήμαρχος σαν άλλος — χωρίς να συντονίζονται μεταξύ τους. Η δομή του κράτους ενισχύει τον κατακερματισμό των θεσμών στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα να μην γίνεται περιφερειακός σχεδιασμός».

Αναφερόμενος στα προβλήματα των επιδοτήσεων και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ποιοτική διαφορά» από τις συνήθεις παθογένειες του συστήματος: «Εδώ μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Για την ώρα έχουν έξι άτομα το όνομά τους στη δικογραφία, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ερευνηθούν και δύο υπουργοί».

Άσκησε δε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας πως «προσπαθεί να διαχέει τις ευθύνες, να μεταθέτει το πρόβλημα από εδώ κι από εκεί, να κρύψει την αλήθεια». Και προειδοποίησε: «Το πρόβλημα με το να κρύβεις την αλήθεια στην πολιτική είναι ότι ναι μεν σώζεις τους φίλους σου, αλλά δεν φτάνεις ποτέ στην καρδιά του προβλήματος. Το ίδιο συνέβη και με τα Τέμπη».

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι η λύση δεν είναι να «κλείνουμε» θεσμούς, αλλά να τους διορθώνουμε: «Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι επειδή υπάρχει βία στο ποδόσφαιρο, θα κλείσεις το ποδόσφαιρο. Τι θα κάνουμε μετά; Θα κλείσουμε τις τράπεζες επειδή υπάρχουν προβλήματα στις τράπεζες; Θα κλείσουμε τη δικαιοσύνη; Όχι. Τα διορθώνεις, περνάς νομοσχέδια, αλλάζεις πρακτικές».

«Αν δεν δούμε την πραγματικότητα στα μάτια, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διορθωθεί – όχι να αντικατασταθεί. Και για να διορθωθεί, πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε τι δεν λειτουργεί και να το φτιάξουμε» είπε χαρακτηριστικά.