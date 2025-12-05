Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: Προβολές με θέμα τα όνειρα τον Δεκέμβριο

Τα όνειρα που μας στοιχειώνουν, αυτά που μας παρηγορούν, εκείνα που μας δείχνουν τον δρόμο, αλλά και τα άλλα – τα ανεξήγητα, τα σκοτεινά, τα τρυφερά, τα αινιγματικά.

Ο κινηματογράφος υπήρξε πάντα το φυσικό τους σπίτι: εικόνες που θολώνουν τα όρια πραγματικότητας και φαντασίας, ιστορίες όπου το άδηλο γίνεται απτό, και οι ήρωες καλούνται να κοιτάξουν μέσα τους για να ανακαλύψουν τι πραγματικά σημαίνει να ονειρεύεσαι.

Στα "Ονειρα τραίνων", βασισμένο στο ομότιτλο διήγημα, εξερευνά τους ανθρώπους που ζουν «πάνω στις ράγες» της ζωής τους: τους εργάτες, τους περιπλανώμενους, εκείνους που περιμένουν ένα τρένο για να αλλάξει τη μοίρα τους. Με τον Joel Edgerton και τη Felicity Jones σε ερμηνείες που θα συζητηθούν στα επόμενα Οσκαρ, το φιλμ μετατρέπει το αμερικανικό τοπίο σε έναν χώρο όπου η πραγματικότητα υποχωρεί, αφήνοντας χώρο για τα όνειρα της απώλειας, της λύτρωσης και της επιστροφής. Ο Χάρβεϊ, το κλασικό, αξεπέραστο δημιούργημα του Henry Koster με τον James Stewart, μας θυμίζει πως τα πιο γλυκά όνειρα είναι εκείνα που ζουν στην επαγρύπνηση. O αξιαγάπητος ήρωας της ταινίας, που βλέπει έναν τεράστιο αόρατο λαγό με το όνομα Harvey, μετατρέπει την τρέλα σε ευγένεια και την παραδοξότητα σε φιλοσοφία ζωής. Μια κωμωδία που μας διδάσκει ότι, ειδικά τις μέρες των γιορτών, το να κρατά κανείς ζωντανή την παιδική ματιά είναι η πιο όμορφη μορφή ονείρου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

• Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 9.15 μ.μ. προβολή της δραματικής ταινίας “Ονειρα τραίνων” στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας «Θόδωρος Αγγελόπουλος». Παίζουν: Joel Edgerton, Clifton Collins Jr., Felicity Jones. • Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 9.15 μ.μ. προβολή της ταινίας "Χάρβεϊ" στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας «Θόδωρος Αγγελόπουλος». Παίζουν: James Stewart, Wallace Ford, William H. Lynn. Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, πολύτεκνους και φοιτητές, ελεύθερη κάτω των 18. • Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου "Big business" και "Χοντρός - λιγνός", στο black box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, προβολή Βωβού Κινηματογράφου με live μουσική με τη συνεργασία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη.