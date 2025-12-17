Η Λαϊκή Συσπείρωση Πύλου – Νέστορος για την αύξηση δημοτικών τελών

Τη δημοτική αρχή για τη νέα αύξηση των δημοτικών τελών, επικρίνει η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Και εξαπολύει βέλη κατά των παρατάξεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ /ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕΔΕ, που δεν διεκδικούν “ουσιαστικές μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος σε ΟΤΑ, κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων, ΔΕΥΑ που θα έλυναν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πύλου – Νέστορος αναφέρει:

“Με πρόσχημα το αυξημένο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και την αύξηση του ενεργειακού κόστους η δημοτική αρχή προχώρησε σε αύξηση των δημοτικών τελών. Συγκεκριμένα, τα δημοτικά τέλη αυξάνονται οριζόντια κατά 34%, ενώ προβλέπονται αυξημένοι συντελεστές για ξενοδοχεία, σουπερμάρκετ, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κλπ. Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην προ διετίας αύξηση τους κατά 50%.

Για να γίνει κατανοητή αυτή η αύξηση ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Χανδρινού από 88.909 ευρώ το 2025 το 2026 ο δήμος θα εισπράξει 119.104 ευρώ. Τα επιπλέον 30.195 ευρώ δεν θα εισπραχθούν από τα 3 airbnb και το σουπερμάρκετ του χωριού αλλά από όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες του χωριού. Ανάλογη είναι η κατάσταση σε κάθε τοπική κοινότητα.

Για μια ακόμα φορά οι δημότες θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα μιας πολιτικής που έχει στο επίκεντρο τη κερδοφορία των ομίλων της ενέργειας και των σκουπιδιών, την οποία στήριξαν και στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές του δήμου μας.

Η σημερινή και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές στήριξαν και νομιμοποίησαν, μαζί με όλες τις κυβερνήσεις, την πολιτική της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Διαχείριση που γίνεται με γνώμονα το κέρδος της ΤΕΡΝΑ και καμιά σχέση δεν έχει με τις λαϊκές ανάγκες ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτή είναι η πραγματική αιτία για την οποία έχει αυξηθεί το κόστος διαχείρισης και το τέλος ταφής ανά τόνο απορριμμάτων, ενώ προετοιμάζεται και η καρκινογόνα καύση σκουπιδιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία θα πληρώνουν πανάκριβα η υγεία και η τσέπη των λαϊκών νοικοκυριών.

Παράλληλα, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη μεταφορά των απορριμμάτων στο εργοστάσιο της Καλλιρρόης, πράγμα που ανεβάζει εκ νέου το κόστος και κυρίως φέρνει στα όριά τους οδηγούς και οχήματα. Ούτε η σημερινή, ούτε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές αμφισβήτησαν ποτέ το μύθο της πράσινης ανάπτυξης που οδήγησε σε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους ΟΤΑ και πάρτι εκατομμυρίων για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δίνει 200 εκ. ευρώ στις ενεργοβόρες βιομηχανίες ως επιδότηση του 25% του ενεργειακού τους κόστους και άλλα 300 σε εφοπλιστές για το «πρασίνισμα» του στόλου τους.

Καμία διεκδίκηση από τη δημοτική αρχΝΔ και ΠΑΣΟΚ /ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕΔΕή ή τις παρατάξεις για ουσιαστικές μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος σε ΟΤΑ, κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων, ΔΕΥΑ που θα έλυναν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ.

Αν πλάι στα παραπάνω προσθέσουμε και τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των ΟΤΑ από το κράτος, η κατάσταση για την τσέπη και τη καθημερινότητα των δημοτών μόνο προς το χειρότερο μπορεί να πάει. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κονδύλια που δίνει μέσω ΚΑΠ η κυβέρνηση στους δήμους είναι μειωμένα κατά 60% σε σχέση με το 2009.

Οι όποιες αναπροσαρμογές ή έκτακτες ΚΑΠ που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των παρακρατημένων με ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων ποσών. Η φετινή αύξηση των δημοτικών τελών έρχεται σε μια περίοδο που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους δίνοντας αγώνα επιβίωσης απέναντι στη κυβέρνηση και τη πολιτική που τους ξεκληρίζει.

Η δημοτική αρχή, αντί να στέκεται έμπρακτα δίπλα σε αυτόν τον αγώνα, αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη αύξησε τα βάρη που επωμίζονται οι λαϊκές/αγροτικές οικογένειες της περιοχής και απέδειξε για ακόμα μια φορά”.