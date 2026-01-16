Χωρίς είδηση στην απάντηση του Υποδομών για το Πύργος – Τσακώνα σε ερώτηση της “Ελληνικής Λύσης”

Σε 700 εκ. ευρώ περίπου, βάσει των προμελετών, εκτιμά το υπουργείο Υποδομών τον προϋπολογισμό του έργου της Ολυμπίας Οδού στο τμήμα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, λαμβάνοντας υπόψη τη μηδενική λύση για την περιοχή της Ζαχάρως.

Αυτό απαντά ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) Ιωάννης – Παναγιώτης Χριστόπουλος, σε ερώτηση της βουλευτού Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου.

Παρουσιάζοντας, αναλυτικά τα στοιχεία του σημαντικού έργου του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση παραμένει στάσιμη και δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ ενημερώνει ότι “όσον αφορά τα τμήματα Α/Κ Σαμικού - Χ.Θ.27+000 (Ζαχάρω), Χ.Θ.27+000 (Ζαχάρω)-Ελιά, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, καθώς με τη με αρ. 2473/2010 απόφαση του Σ.τ.Ε., με την οποία οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ακυρώθηκαν για τα όρια του Δήμου Ζαχάρως, επιβλήθηκε η υποχρέωση στη Διοίκηση να εξετάσει την εναλλακτική λύση διέλευσης ανατολικά της υφιστάμενης εθνικής οδού Πύργου-Κυπαρισσίας στο τμήμα νοτίως του Κόμβου Κάτω Σαμικού με σήραγγα δια μέσου του ορεινού όγκου Λαπίθα στην περιοχή Καϊάφα και στη συνέχεια με παράκαμψη ανατολικά της πόλης της Ζαχάρως. Επίσης, εξετάζεται η «μηδενική λύση», δηλαδή η διέλευση μέσω της υφιστάμενης ΠΕΟ, διαφοροποιώντας τα τεχνικά όπου απαιτείται. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω μελετών και την υποβολή των σχετικών τεχνικών στοιχείων θα εκπονηθεί Ανάλυση Κόστους – Οφέλους, για το σύνολο του άξονα που θα περιλαμβάνει επίκαιρες κυκλοφοριακές μετρήσεις, καθώς και νέο

κυκλοφοριακό μοντέλο. Η λύση που θα επιλεγεί, μετά την εξέταση των ανωτέρω στοιχείων θα απαιτηθεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.

Όσον αφορά το τμήμα Α/Κ Καλό Νερό – Τσακώνα, έχει συνταχθεί οριστική μελέτη οδοποιίας

(περιλαμβάνει τους Α/Κ Δωρίου, Ζευγολατιού και τον ΣΕΑ Δωρίου), η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αρίθμ. ΕΠΠ- ΒΕ/Δ/Φ29.2/3592/05-04-2017 απόφαση της υπηρεσίας μας.

Αναμένεται η ωρίμανση, ολοκλήρωση και έγκριση των οριστικών μελετών από τον ανεξάρτητο μηχανικό και η περιβαλλοντική αδειοδότησή του, προκειμένου να προσδιοριστούν τα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του έργου. Κατόπιν θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Eπιτροπές, που θα εμπεριέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα ως επέκταση της παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού”.

Καταλήγοντας, ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναφέρει ότι “όσον αφορά στον προϋπολογισμό του έργου, βάσει των προμελετών εκτιμάται σε περίπου 700 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω περιγραφείσα «μηδενική λύση» για την περιοχή της Ζαχάρως. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ολοκλήρωση των οριστικών μελετών για τον ακριβή προσδιορισμό του προϋπολογισμού”.