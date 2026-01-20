Ανταπάντηση ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας σε Χρυσομάλλη για τον Καραμανλή

Αμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας στην απάντηση του βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλλη για την υπόθεση της ανακήρυξης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανταπάντηση του ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας:

"Η αντίδραση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μίλτου Χρυσομάλλη επιβεβαιώνει ότι η ουσία της ανακοίνωσης μας δεν αντικρούστηκε.

Αντί απαντήσεων επί των συγκεκριμένων πολιτικών ευθυνών της διακυβέρνησης Καραμανλή για τη δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας, επιλέχθηκε η οδός της προσωπικής επίθεσης και της ιστορικής μετάθεσης ευθυνών.

Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί πραγματικά δεν είναι η κριτική, αλλά η αποκάλυψη μιας καθαρά εσωκομματικής πρωτοβουλίας, η οποία επιχειρεί να παρουσιαστεί ως τιμή προς την πόλη, ενώ στην πραγματικότητα εργαλειοποιεί ακόμη και τη θρησκευτική εορτή της πόλης για την εξυπηρέτηση εσωτερικών ισορροπιών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πολιτικός πολιτισμός, τον οποίο επικαλείται ο κ. Χρυσομάλλης, δεν εξαντλείται στον σεβασμό των αξιωμάτων, αλλά στην ανάληψη ευθύνης για τα αποτελέσματα της άσκησης εξουσίας.

Τιμητική διάκριση απονέμεται σε πρόσωπο που έχει συγκεκριμένο, θετικό και αδιαμφισβήτητο αποτύπωμα για μια πόλη και ευρύτερα για τη χώρα.

Δεν μπορεί να απονέμεται σε πολιτικό πρόσωπο που έχει ταυτιστεί ιστορικά με τη διακυβέρνηση που οδήγησε τη χώρα στη μεγαλύτερη οικονομική κατάρρευση της Μεταπολίτευσης.

Για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, η περίοδος διακυβέρνησης Καραμανλή συνδέεται πρωτίστως με τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, τις τραγικές συνέπειές τους και όσα αποκαλύφθηκαν δημόσια στη συνέχεια.

Οι αποφάσεις ανακήρυξης Επίτιμων Δημοτών οφείλουν να ενώνουν την κοινωνία.

Όταν προκαλούν ευρεία αντίδραση και διχασμό, το πρόβλημα δεν είναι όσοι τις κριτικάρουν, αλλά όσοι τις εισηγούνται και τις επιβάλλουν.

Η Μεσσηνία και η Καλαμάτα δεν έχουν ανάγκη από φιέστες και εσωκομματικά παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας.

Έχουν ανάγκη από αλήθεια, μνήμη και θεσμική σοβαρότητα".