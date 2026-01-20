Μεσσηνία: Επίθεση Χρυσομάλλη σε ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση κατά Καραμανλή

“Η ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της Καλαμάτας αποτελεί τιμή για τον τόπο μας, όπως τιμή θα αποτελέσει και η παρουσία του στην μεγάλη μας εορτή της Υπαπαντής”, υποστηρίζει ο βουλευτής της Ν.Δ.

Απαντώντας στην ανακοίνωση – κάλεσμα ευθύνης της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας, ο κ. Χρυσομάλλης δήλωσε:

“Ομολογώ ότι εκπλήσσομαι δυσάρεστα από την ανακοίνωση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μεσσηνίας και από την απερίσκεπτη – το λιγότερο – επιλογή των λέξεων, που χρησιμοποίησε ο γραμματέας της. Εκπλήσσομαι δυσάρεστα από την ευκολία που διαθέτει ο συντάκτης της στο να θυμάται επιλεκτικά, εκπλήσσομαι από την μικροπρέπεια και την απόλυτη έλλειψη πολιτικού πολιτισμού που επιδεικνύει ο ίδιος και η παράταξή του, εκπλήσσομαι από τις επικλήσεις του σε ιστορικές και θεσμικές ευθύνες και από την προσπάθειά του να μιμηθεί την επαναστατική γυμναστική άλλων ομοϊδεατών του.

Καλό θα ήταν ο γραμματέας της ΝΕ ΠΑΣΟΚ να μάθει κάποτε την ιστορία της παράταξής του και τις καταδίκες προβεβλημένων υπουργών της για μίζες, να μάθει για τη φούσκα του χρηματιστηρίου, τις ατελείωτες υπερτιμολογήσεις ολυμπιακών έργων και τη σκυταλοδρομία σκανδάλων και διαπλοκής που ζήσαμε επί χρόνια. Να μάθει για το διαβόητο πλέον «λεφτά υπάρχουν», που διέκοψε την προσπάθεια αποφυγής του δημοσιονομικού εκτροχιασμού και οδήγησε στο περιβόητο διάγγελμα του Καστελόριζου και στο πρώτο μνημόνιο για τον τόπο.

Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για κάποιον που προσπαθεί με άκομψο και μικροπρεπή τρόπο να εκδηλώσει την πολιτική του παρουσία σε τοπικό επίπεδο, να αντιληφθεί ότι οφείλει να επιδεικνύει τον προσήκοντα σεβασμό σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Πόσο μάλλον όταν ο Κώστας Καραμανλής έχει αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στα εθνικά θέματα της χώρας, ως εκφραστής της πολιτικής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στον Κώστα Καραμανλή οφείλουμε το όχι στο σχέδιο Ανάν και την αποφυγή της οριστικής διχοτόμησης της Κύπρου, οφείλουμε το όχι στο Βουκουρέστι και τη μη ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς τη διευθέτηση του ονόματος, στον Κώστα Καραμανλή οφείλουμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Προφανώς, ο γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ παραμένει θιασώτης εκείνων που περίμεναν να πάρει ο άνεμος τη σημαία από τα Ίμια και έλεγαν από βήματος της Βουλής ότι η τιμή της χώρας και η εθνική κυριαρχία δεν υπερασπίζονται μόνο με τα όπλα…

Όσον αφορά τα περί εσωκομματικής ισορροπίας και πολιτικού αδιεξόδου, ας επικοινωνήσει καλύτερα ο γραμματέας της ΝΕ ΠΑΣΟΚ με τα κεντρικά του κόμματός του για να ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό του και ας αφήσει τις κορώνες. Και με την ευκαιρία, ας μάθει ότι η έννοια του πολιτικού πολιτισμού δεν είναι a la carte, είναι υποχρέωση όλων όσοι επιλέγουν ή επιλέγονται να υπηρετήσουν τα κοινά και ταυτόχρονα απόδειξη της επάρκειας και της ικανότητάς τους να το κάνουν. Η ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της Καλαμάτας αποτελεί τιμή για τον τόπο μας, όπως τιμή θα αποτελέσει και η παρουσία του στην μεγάλη μας εορτή της Υπαπαντής. Η Καλαμάτα θα τον τιμήσει όπως αρμόζει σε ένα πρώην πρωθυπουργό, που τίμησε και αυτός το αξίωμά του”.