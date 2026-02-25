ΚΚΕ Μεσσηνίας: Ξενάγηση στο «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Η επίσκεψη-ξενάγηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στις οικογένειές τους, καθώς και σε όποιον άλλον επιθυμεί να συμμετάσχει. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 9 π.μ. από την Πλατεία Οθωνος, με απαραίτητη προϋπόθεση την κράτηση θέσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «Εχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στους εκτελεσμένους 200 κομμουνιστές την 1η Μάη του 1944 βρίσκονται και 8 δάσκαλοι, ενώ την ίδια μέρα και για τα ίδια αντίποινα, από την ενέδρα στους Μολάους, οι Γερμανοί Ναζί εκτελούν στον Νέδοντα ποταμό τον δάσκαλο Ιωάννη Λαζάρου του Αρτέμη από τον Λαδά Αλαγονίας, μαζί με άλλους.

Το Θυσιαστήριο της Λευτεριάς είναι ένας ιστορικός μνημειακός χώρος, στον οποίο πλέον στεγάζεται και το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο του Μουσείου που συγκεντρώνει ντοκουμέντα από την ηρωική στάση του λαού της Καισαριανής τα χρόνια της Αντίστασης, στιγμές από τη ζωή και το έργο των ηρώων που εκτελέστηκαν τα χρόνια 1942-1944 στον χώρο αυτόν. Παράλληλα, θα ξεναγηθούν στον ίδιο τον χώρο των εκτελέσεων, φωτογραφίες του οποίου είδαμε και πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα την ίδια μέρα και πριν από την ξενάγηση στον χώρο του Θυσιαστηρίου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στην πόλη της Καισαριανής, μιας πόλης που δεν κατάφεραν οι Γερμανοί Ναζί να υποδουλώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτήν πραγματοποιήθηκαν 47 μάχες τα χρόνια της κατοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη ημέρα της εισβολής του κατακτητή στην Καισαριανή εκδηλώθηκε αντίσταση, ενώ μία δασκάλα μαζί με έναν αντιστασιακό έγραψαν το πρώτο σύνθημα της Αντίστασης «Ελευθερία ή Θάνατος».

Και καταλήγει η ενημέρωση: «Και μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα αναδεικνύουμε την αξία που έχει ένας εκπαιδευτικός σήμερα να μελετά την ιστορία του λαού του, να προβληματίζεται, να επιδιώκει να μαθαίνει την αλήθεια. Είναι στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με τον παιδαγωγικό μας ρόλο, με το διδακτικό μας έργο. Οι φωτογραφίες που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, ενισχύουν κι επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες αντιστασιακών, ιστορικών, απλών ανθρώπων που έζησαν τις φρικαλεότητες των εκτελέσεων. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος απέναντι στους μαθητές μας να αποκαλύπτουμε τέτοιες πλευρές της ιστορίας, να επιμένουμε στην αλήθεια. Για να μπορούν οι ίδιοι οι μαθητές μας αύριο να διαμορφώνουν κριτήριο για τα όσα τους παρουσιάζουν ως αληθή, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή με το κεφάλι ψηλά. Για να αντιμετωπίζουν κάθε τους δυσκολία με πείσμα και με γνώμονα τη δυνατότητα, όχι την υποταγή, τον συμβιβασμό, τη μοιρολατρία».

Πληροφορίες για το κόστος μετακίνησης και δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως τις 26 Φεβρουαρίου στο τηλέφωνο 6976176091.