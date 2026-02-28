Για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας - Οι πρώτες διαρροές υποψηφίων της Ν.Δ.

Οσο και αν είναι μακριά οι εκλογές, οι διεργασίες για την συγκρότηση των ψηφοδελτίων έχει ήδη αρχίσει. Φυσικά η Μεσσηνία δεν εξαιρείται, το αντίθετο μάλιστα.

Η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ο γρίφος του Μίλτου Χρυσομάλλη που τον ακολουθεί πιστά, αναγκάζουν την Ν.Δ. να φροντίσει για κάλυψη όποιου κενού δημιουργηθεί.

Κομματικές πηγές δεν δείχνουν να ενοχλούνται από τις διαρροές ονομάτων που πρόσφατα κυκλοφορούν. Αυτό δεν σημαίνει και βεβαιότητα ότι τα ονόματα αυτά θα είναι και οι τελικοί υποψήφιοι διότι μπορεί να προκύψουν συν τω χρόνω και άλλα.

Μαζί με τους υπάρχοντες βουλευτές Μίλτο Χρυσομάλλη, Γιάννη Λαμπρόπουλο και Περικλή Μαντά, σειρά η οποία είναι πολύ πιθανόν να ανατραπεί, και την Μαριλένα Γυφτέα που ήταν υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές, φέρονται ότι μνηστήρες για τις άλλες θέσεις είναι η Πορφυλένια Κανελλοπούλου από την Τριφυλία κόρη του Ζαχαρία Κανελλόπουλου πρώην δημοτικού συμβούλου και ο Αναστάσιος Σκοπετέας αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας.