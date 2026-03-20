Η “Λαϊκή Συσπείρωση” Οιχαλίας για την δωρεά της ΤΕΡΝΑ

“Οι ανάγκες των κατοίκων να καλύπτονται με κρατική χρηματοδότηση” αναφέρει η “Λαϊκή Συσπείρωση” του Δήμου Οιχαλίας και σε ανακοίνωσή της λέει “όχι σε υποκριτικές «χορηγίες» που στόχο έχουν την «εξαγορά» της συναίνεσης του λαού της περιοχής”.

“Η Λαϊκή Συσπείρωση” υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι “ο Δήμος Οιχαλίας νομίζει ότι απευθύνεται σε ιθαγενείς! Η στάση της Κοινότητας Καλλιρρόης να απορρίψει τα «καθρεφτάκια» της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ είναι στάση συνέπειας και αξιοπρέπειας. Η Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή, με το γνωστό εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων, επιχειρεί να «εξαγοράσει» την κοινωνική συναίνεση με «δωράκια» (καθρέπτες κυκλοφορίας, προβολείς LED, πινακίδες). Η απάντηση των κατοίκων μέσω του Κοινοτικού Συμβουλίου αποτυπώνει τα οξυμένα προβλήματα που δημιούργησε η επένδυση στην περιοχή, για τα οποία η Εταιρεία και ο Δήμος επιδιώκουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, να ωραιοποιήσουν την κατάσταση, να αμβλύνουν τις ανησυχίες για τα μελλοντικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από το θάψιμο χιλιάδων τόνων σκουπιδιών”.

Πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί στους κατοίκους των χωριών γύρω από το εργοστάσιο, οι συγκεκριμένες επιλογές προκαλούν αγανάκτηση, γιατί έχουν εκτοξεύσει το κόστος διαχείρισης με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί τα δημοτικά τέλη σε όλους του Δήμους της Πελοποννήσου και να έπεται συνέχεια με την πανάκριβη καύση που θα ακολουθήσει (όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης)”.

Εκτιμά πως “η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας να αγνοήσει την αρνητική γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου, εκθέτει τη δημοτική αρχή και δείχνει τις διαθέσεις της από κοινού με την περιφερειακή αρχή. Έχουν δώσει και είναι διατεθειμένοι να συνεχίζουν να δίνουν «γη και ύδωρ» στους επιχειρηματίες των σκουπιδιών. Η ακύρωση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη επιβεβαιώνει ότι μέσα στην πρεμούρα τους να δείξουν «καλό πρόσωπο» ούτε την ισχύουσα νομοθεσία δεν λαμβάνουν υπόψη τους”.

Και καταλήγει: “Η Λαϊκή Συσπείρωση ξεκαθαρίζει: οι ανάγκες των κατοίκων σε υποδομές και οδική ασφάλεια είναι ευθύνη του κράτους και πρέπει να καλύπτονται με δημόσια χρηματοδότηση, όχι με «δωρεές» Εταιρειών που επιβαρύνουν την περιοχή. Η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος δεν μπαίνει στο ζύγι με χορηγίες”.