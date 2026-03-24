Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Την παραίτησή του από την προεδρία της Νέας Αριστεράς υπέβαλε, το απόγευμα της Τρίτης ο Αλέξης Χαρίτσης, μέσω επιστολής στα μέλη του κόμματος.

Η υπόθεση της παραίτησης ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη, αφού τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες είχε διαπιστωθεί μία ξεκάθαρη απόκλιση του μέχρι πρότινος προέδρου της Νέας Αριστεράς με την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος για τα ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές συμμαχίες.

Το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών του οργάνου συντάχθηκε με τις απόψεις του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου που τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός «Λαϊκού Μετώπου» με θέσεις που κινούνται στην σφαίρα της λεγόμενης «ριζοσπαστικής αριστεράς».

Αυτό καταγράφηκε αρχικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς τον Απρίλιο του 2025, όπου το όργανο απέρριψε την πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για μια πορεία ενοποίησης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς με αυτή την του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2025 όπου τέθηκε και το ζήτημα της σχέσης της Νέας Αριστεράς με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2026 στο προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς (οπότε πλέον είχε υπάρξει και η διακηρυγμένη πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα) κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί ένας πρόσκαιρος συμβιβασμός ανάμεσα στις αντιμαχόμενες απόψεις. Δίχως όμως ουσιαστικά να γεφυρωθούν οι διαφωνίες. Η πολιτική απόφαση που έλαβε το συνέδριο είχε γενικές διατυπώσεις για την ανάγκη δημιουργίας ενός δημοκρατικού μετώπου ενάντια στην διακυβέρνηση της Ν.Δ που έδωσε την δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να διατηρήσουν τις δικές τους ερμηνείες. Παράλληλα, απέτρεψε το ενδεχόμενο διάσπασης της Νέας Αριστεράς που εκτιμούνταν ως ορατό στην συνεδριακή διαδικασία.

Τι αναφέρει στην επιστολή του

«Η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει.

Η χώρα ύστερα από επτά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο με άδηλες συνέπειες και η ανασφάλεια επισκιάζει τις ζωές μας.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Αριστερά μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια.

Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι η κίνηση προς τα εμπρός.

Για να ανοίξουμε έτσι τον δρόμο που αξίζει στους ανθρώπους που νιώθουν στο πετσί τους τι θα σημαίνει «τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα.

Από την αρχή πιστεύω ότι η Νέα Αριστερά άξιζε και αξίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση μιας πλατιάς πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας.

Και ήμουν απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρος σε αυτό.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Κι αυτή η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Και είναι μια τοποθέτηση που έχει δώσει δύναμη στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για να δίνει κάθε μέρα τη μάχη απέναντι στην

καθεστωτική αλαζονεία της Δεξιάς.

Δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη.

Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία.

Πρέπει να προχωρήσουμε.

Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να παραιτηθώ.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα» απαντώ ότι επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος.

Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη καταγραφή δυνάμεων, αλλά μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών με ριζοσπαστικές αιχμές, διάρκεια και προοπτική. Και πρέπει αυτή την προοπτική να την δημιουργήσουμε με τις πράξεις μας, όσο επίπονες και αν είναι.

Στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις.

Γιατί αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι οι θέσεις ή οι ρόλοι αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε τα αδιέξοδα και να ανοίξουμε νέες δυνατότητες.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την πολύτιμη αυτή πορεία, ο αγώνας συνεχίζεται».

Η επόμενη ημέρα

Εφεξής, σύμφωνα με το καταστατικό της Νέας Αριστεράς, την εκπροσώπηση του κόμματος αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας του, Γαβριήλ Σακελαρίδης.

Όσον αφορά το ζήτημα της εκπροσώπησης του κόμματος στη Βουλή, αυτό αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της ΚΟ, δίχως όμως να αποκλείεται και η πιθανότητα εξέτασης άλλων επιλογών.

Πηγή: news247.gr