Περιοδεία κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην Τριφυλία

Η περιοδεία εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και της παρουσίασης της εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Το πρόγραμμα προβλέπει επισκέψεις: Στις 11.30 το πρωί, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιώνα, στους Γαργαλιάνους. Στις 12.30 το μεσημέρι, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών “Η Τριφυλία”. Στη 1.30 το μεσημέρι, στον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Κυπαρισσίας “Η Τερψιθέα”.

Στόχος των επισκέψεων και των συναντήσεων είναι ο ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και η ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα.

“Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, ενισχύοντας τον διάλογο με την κοινωνία και διαμορφώνοντας ρεαλιστικές προτάσεις για μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη”, αναφέρει ο γραμματέας Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μεσσηνίας Γιάννης Νικολακόπουλος.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

“Η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής την Κυριακή 26 Απριλίου επιβεβαίωσε το κλίμα συσπείρωσης, ενότητας και προοπτικής που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) Μεσσηνίας.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για “ένα κλίμα που αποτυπώνει και τη στρατηγική που έχει θέσει ο πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης για μια αυτόνομη, ισχυρή και αξιόπιστη προοδευτική παράταξη, με καθαρό πολιτικό λόγο και σχέδιο για τη χώρα” και προσθέτει: “Η εκλογή του συντρόφου Γιάννη Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, με ευρεία αποδοχή, αποτελεί ισχυρό μήνυμα ενότητας και ουσιαστικής πολιτικής κατεύθυνσης. Η σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου αποτυπώνει την ανανέωση, την εμπειρία και την πολυσυλλεκτικότητα της παράταξης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυναμική και αποτελεσματική πορεία προς τις εθνικές εκλογές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή στελεχών από τη Μεσσηνία στη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή: Γιάννης Διονυσόπουλος, Αντώνης Τσώνης, Νίκος Καλύβας, Ιωάννα Τσίχλη, Νικήτας Φραγκισκάκης, Γιάννης Πάζιος, Γιώργος Κατσούλης.

Η παρουσία τους διασφαλίζει ότι η Μεσσηνία θα έχει ισχυρή, ενεργή και παρεμβατική φωνή στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ευθύνη και αποφασιστικότητα. Μαζί διαμορφώνουμε την προοδευτική αλλαγή για την Ελλάδα που αξίζουμε”.