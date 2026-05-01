Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ σε συνεταιρισμούς στην Τριφυλία

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής περιόδευσε τη Πέμπτη στη Τριφυλία, στο πλαίσιο της ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και της παρουσίασης της προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης του.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, το κλιμάκιο επισκέφθηκε αγροτικούς συνεταιρισμούς και είχε άμεση επαφή με παραγωγούς της περιοχής, καταγράφοντας τα προβλήματα και τις αγωνίες του πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν: το αυξημένο κόστος παραγωγής, το ζήτημα των εργατών γης και η κατάργηση του εργοσήμου, τα φορολογικά βάρη, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από παράνομες εισαγωγές, και οι χαμηλές τιμές παραγωγού.

Το κλιμάκιο αποτελούνταν από του Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλείας, Θανάση Πετρόπουλο, γραμματέα Αγροτικού Τομέα, Γιάννη Νικολακόπουλο, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, Θοδωρή Λώλο, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Παναγιώτη Αδαμόπουλο, πρώην βουλευτή, Μενέλαο Γερονικολό, αναπληρωτή Τομεάρχη Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και Κωνσταντίνα Πιέρρου, μέλος Τομέα Ισότητας.

Τους συνόδευσαν: ο συντονιστής της Τοπικής Οργάνωσης Τριφυλίας Νίκος Κωνσταντόπουλος, τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης Βασίλης Αθανασόπουλος και Λυκούργος Ανδρώνης, καθώς και άλλα στελέχη της οργάνωσης.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που περιλαμβάνει: Καθιέρωση σταθερής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στα 7 λεπτά/kWh για αγροτική και κτηνοτροφική χρήση. Θεσμοθέτηση ανώτατων τιμών σε γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα και σπόρους. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία με κάρτα αγροτικού πετρελαίου. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών. Σύνδεση των ενισχύσεων της ΚΑΠ με την πραγματική παραγωγή. Ουσιαστική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για πλήρη κάλυψη ζημιών από την κλιματική κρίση. Δημιουργία δημόσιων κέντρων αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης ζώων. Λειτουργία ανεξάρτητου Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ). Ολοκληρωμένη στήριξη των νέων αγροτών με ενίσχυση κινήτρων και πρόσβαση στη γη.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με ισχυρό πρωτογενή τομέα και ουσιαστική στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Συνεχίζουμε δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, δίνοντας φωνή στα δίκαια αιτήματά τους και διεκδικώντας ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις» σημειώνεται από τη Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μεσσηνίας.