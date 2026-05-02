Τι δεν είδε ο πρωθυπουργός στην Πελοπόννησο;

Η Πελοπόννησος που είδε ο πρωθυπουργός δεν είναι η Πελοπόννησος των δελτίων Τύπου της Περιφερειακής Αρχής. Είναι μια Περιφέρεια με κλειστούς δρόμους, έργα που καρκινοβατούν, υποστελεχωμένη υγεία, εγκαταλελειμμένη παραγωγή, περιβαλλοντικές απειλές και πολιτιστικούς θησαυρούς αφημένους στην τύχη τους.

Ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Πελοπόννησο, η παράταξή μας μίλησε καθαρά σε συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν αποδεχόμαστε την εξωραϊσμένη εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η Περιφερειακή Αρχή του κ. Πτωχού.

Η Πελοπόννησος δεν είναι βιτρίνα επικοινωνίας. Είναι οι πολίτες της, τα χωριά της, οι δρόμοι της, τα νοσοκομεία της, οι αγρότες της, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι νέοι που φεύγουν.

Εμείς, ως παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», έχουμε οργώσει την Περιφέρεια απ’ άκρη σε άκρη. Έχουμε βρεθεί δίπλα στους πολίτες, εκεί όπου υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα. Και σήμερα θέτουμε δημόσια τα μεγάλα ζητήματα που δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από κυβερνητικές φιέστες.

Οδικό δίκτυο

Η Πελοπόννησος έχει σήμερα κρίσιμες εθνικές οδούς ουσιαστικά εκτός λειτουργίας.

Η Εθνική Οδός Τρίπολης – Ολυμπίας, πριν από το Λιβαδάκι Γορτυνίας, έχει κλείσει λόγω σοβαρής κατολίσθησης και η Περιφέρεια περιμένει το Υπουργείο να απαντήσει πότε θα χρηματοδοτήσει το έργο αποκατάστασης.

Η Εθνική Οδός Καλαμάτας – Σπάρτης, μετά την Αρτεμισία, παραμένει κλειστή επί μήνες προξενώντας τεράστια οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες και μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.

Η παράκαμψη των Λαγκαδίων έχει απορριφθεί από κυβερνητικά χείλη, ενώ η αποκατάσταση της κατολίσθησης στην είσοδο του χωριού δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στα τροχαία ατυχήματα. Αυτό δεν είναι στατιστική λεπτομέρεια. Είναι θέμα ζωής και θανάτου.

Έργα που καθυστερούν ή δεν ξεκινούν ποτέ

Παντού βλέπουμε καθυστερήσεις.

Η ολοκλήρωση της σήραγγας Παράκαμψης Πεταλιδίου μετατίθεται συνεχώς.

Ο δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι καθυστερεί.

Ο δρόμος Μεσσήνη - Εύα – Λάμπαινα από παράταση σε παράταση.

Η Παράκαμψη Σκάλας – Βλαχιώτη παραμένει υπόσχεση.

Ο δρόμος Αρχαιοτήτων στην Αργολίδα που δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι απαραίτητοι οι κυκλικοί κόμβοι και οι συνδετήριες οδοί Αρχαίας Μηδέας, Ήρας με κατάληξη στον κόμβο Σλήμαν.

Οδικός άξονας Ανατολικής Πελοποννήσου που να ξεκινά από Άργος και να καταλήγει Κυπαρίσσι Λακωνίας

Η κατασκευή του Πύργος- Καλό Νερό – Τσακώνα παραμένει στα χαρτιά.

Το λιμάνι της Πλάκας Λεωνιδίου είναι από το 2012 στο «περίμενε».

Η Πελοπόννησος δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες. Χρειάζεται χρονοδιαγράμματα, χρηματοδότηση, λογοδοσία και παραδοτέα έργα.

Υγεία και ΕΚΑΒ

Το δημόσιο σύστημα υγείας στην Πελοπόννησο δοκιμάζεται.

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Με πρόσφατα παραδείγματα το γνωστό πρόβλημα της εφημέρευσης των παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, τη δυσλειτουργία της παιδιατρικής κλινικής στο Νοσοκομείο Κορίνθου και μη ύπαρξη παιδιατρικής κλινικής στα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου.

Ο «Γολγοθάς των καρκινοπαθών» στην Πελοπόννησο που δεν έχει επαρκή σε αριθμό ογκολογικά ιατρεία και δεν έχει ακτινοθεραπευτικό κέντρο.

Επίσης η ανυπαρξία ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ως αποτέλεσμα να διακομίζονται στην Αθήνα αρκετοί ασθενείς.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει μόνιμη υποστελέχωση όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη αλλά και το Κέντρο Υγείας στα Τρόπαια Αρκαδίας.

Το ΕΚΑΒ έχει μεγάλα κενά σε κρίσιμες περιοχές: Ανατολική Πυλία (όπου ακόμα περιμένουν τον σταθμό ΕΚΑΒ ενώ δεν υπάρχει ούτε κέντρο υγείας στην περιοχή), Μεγαλόπολη, Νεμέα, Ξυλόκαστρο.

Δεν μπορεί ο πολίτης της Πελοποννήσου να αισθάνεται ότι η επείγουσα βοήθεια μπορεί να αργήσει ή να μη φτάσει εγκαίρως. Η υγεία δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη.

«Δίκαιη μετάβαση», ενεργειακή επιβολή και αυξημένο ενεργειακό κόστος

Η λεγόμενη «δίκαιη μετάβαση» στη Μεγαλόπολη δεν είναι δίκαιη για την τοπική κοινωνία.

Δεν υπάρχει ουσιαστικά επιχειρηματικό πάρκο.

Σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενεργειακές επενδύσεις όπως το μεγάλο φωτοβολταϊκό στη Μεγαλόπολη από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενεργειακή επιβολή σε περιοχές όπως ο Κοσμάς, τα Αγιωργίτικα και η Δώριζα.

Η Πελοπόννησος δεν μπορεί να γίνει μπαταρία της χώρας χωρίς ανταποδοτικότητα, χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον και χωρίς συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα ούτε μια ενεργειακή κοινότητα πραγματικής λαϊκής βάσης δεν έχει δημιουργηθεί που θα προσέφερε ανακούφιση στους πολίτες. Την ίδια στιγμή το ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς ρεύματος.

Πρωτογενής παραγωγή

Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε πίεση με το κόστος παραγωγής να εκτινάσσεται.

Η δακοκτονία ήταν αναποτελεσματική λόγω ολιγωρίας της Περιφέρειας και της κυβέρνησης με μεγάλη μείωση της παραγωγής.

Αλλά και άλλα σημαντικά προϊόντα αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως πχ οι πατάτες Μεσσηνίας λόγω αθρόων εισαγωγών αιγυπτιακής πατάτας, τα εσπεριδοειδή Αργολίδας που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω ασθενειών (τριτσέτα και ακρίδες) και λόγω εισαγωγών χυμών εσπεριδοειδών. Η ενίσχυση του μέτρου 23 δεν εφαρμόστηκε σε αρκετά προϊόντα της Πελοποννήσου.

Η αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού δεν έγινε με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Μεγάλα αρδευτικά έργα καθυστερούν και δεν ολοκληρώνονται (Φιλιατρινό φράγμα, φράγμα Ασωπού, Κελεφίνα, Ανάβαλος, λίμνη Τάκα).

Η συμφωνία Mercosur εντείνει την αγωνία των παραγωγών.

Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η παράταξή μας ήταν από τις πρώτες που ανέδειξε το πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο..

Χωρίς στήριξη της παραγωγής, δεν υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη.

Πολιτισμός και κληρονομιά

Η Πελοπόννησος έχει τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, αλλά η διαχείριση είναι κατώτερη των περιστάσεων.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης έχει πλούσια συλλογή, αλλά στεγάζεται σε κτίριο που χρειάζεται σοβαρή αναβάθμιση γιατί έχει προβλήματα υγρομόνωσης και κατάπτωσης σοβάδων.

Η Έπαυλη Ηρώδου του Αττικού, με τα περίπου 1.400 τετραγωνικά μέτρα με ψηφιδωτά, θα μπορούσε να αποτελεί διεθνή επισκέψιμο πόλο, αντίστοιχο της Villa Romana στη Σικελία που έχει 300.000 επισκέπτες τον χρόνο.

Στη Μονεμβασιά, το «αμφιλεγόμενο» έργο του τελεφερίκ συνοδεύεται από εκβραχισμούς, αρχαιολογικά ζητήματα και σοβαρά ερωτήματα αδειοδότησης.

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης δεν έχει ούτε καν ξεκινήσει και τα σημαντικά εκθέματα στοιβάζονται στο παλαιό Μουσείο .

Ο πολιτισμός δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι αναπτυξιακός πυλώνας.

Απένταξη από το ΤΑΙΠΕΔ της παραλίας Καραθώνας και του ξενοδοχείου Ξενίας μεταβιβάζοντάς το στο Δήμο Ναυπλιέων.

Απορρίμματα

Στη διαχείριση απορριμμάτων έχουμε πλέον την ομολογία της αποτυχίας των ΣΔΙΤ.

Και αντί για ανακύκλωση, πρόληψη, διαλογή στην πηγή και αποκεντρωμένη διαχείριση, ανοίγει ο δρόμος για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων στη Μεγαλόπολη.

Η Πελοπόννησος δεν μπορεί να μετατραπεί σε τόπο καύσης σκουπιδιών.

Ασφάλεια και παραβατικότητα

Στα χωριά της Μεσσηνίας υπάρχουν σοβαρά ζητήματα παραβατικότητας.

Χρειάζονται μέτρα πρόληψης, αλλά κυρίως ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων που σήμερα είναι υποστελεχωμένα.

Η ασφάλεια του πολίτη δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακό σύνθημα.

Νερό και τιμολόγια

Η σχεδιαζόμενη αύξηση των τιμολογίων σε τοπικές ΔΕΥΑ, όπως στην περίπτωση της Καλαμάτας, ανοίγει επικίνδυνο δρόμο.

Οδηγεί σε οικονομική επιβάρυνση των πολιτών ενώ η υπαγωγή στη ΡΑΑΕΥ οδηγεί, στο βάθος, σε ιδιωτικοποίηση του νερού.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα.

10.Απογύμνωση της υπαίθρου από κρίσιμες υπηρεσίες

Καθημερινά ανακοινώνονται νέες περιοχές που μένουν χωρίς ΕΛΤΑ και χωρίς τράπεζες. Με πρόσφατες ανακοινώσεις για κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Νεάπολη, την Αρεόπολη και τη Μονεμβασιά.

Ο πρωθυπουργός ας απαντήσει λοιπόν:

Πότε θα ανοίξουν οι κλειστοί δρόμοι;

Πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα που λιμνάζουν;

Πότε θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ;

Πότε θα στηριχτεί πραγματικά ο αγρότης;

Πότε θα προστατευτεί ο πολιτισμός και το περιβάλλον;

Πότε θα σταματήσει η Πελοπόννησος να αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια δεύτερης κατηγορίας;

Εμείς ως παράταξη θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες.

Στα προβλήματα. Και κυρίως στις λύσεις.