Ερώτηση Βελόπουλου για τη μυστηριώδη εξαφάνιση της καμπάνας στην Πύλο

Ερώτηση προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας από τον διατηρητέο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Φρούριο Πύλου.

Σύμφωνα με την ερώτηση, πρόκειται για κειμήλιο βάρους 12 κιλών, δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, το οποίο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από το πολεμικό πλοίο Αζόφ και συνδέεται με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Όπως αναφέρεται, η καμπάνα βρισκόταν στη θέση της τουλάχιστον έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ η απουσία της διαπιστώθηκε το πρωί της 6ης Ιουνίου από επισκέπτες του χώρου.

Ο κ. Βελόπουλος ζητά να διευκρινιστεί εάν η απομάκρυνση της καμπάνας αποτελεί εγκεκριμένη υπηρεσιακή ενέργεια, όπως για παράδειγμα εργασίες συντήρησης ή εάν πρόκειται για κλοπή. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας και φύλαξης του Νιοκάστρου και την ενεργοποίηση των αρμόδιων διωκτικών αρχών σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί εγκληματική ενέργεια.