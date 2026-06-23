Περιοδείες στελεχών της ΝΔ στην Πελοπόννησο για συσπείρωση της κομματικής βάσης

Στελέχη πρώτης γραμμής του κυβερνώντος κόμματος πραγματοποιούν περιοδείες σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας, επιδιώκοντας αφενός να αποθαρρύνουν κάθε σκέψη δημιουργίας πολιτικού φορέα στα δεξιά της ΝΔ και αφετέρου να ενισχύσουν τη συσπείρωση της κομματικής βάσης.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά η Μεσσηνία, η οποία αποτελεί τον πολιτικό τόπο αναφοράς του Αντώνη Σαμαρά. Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική πολιτική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στην αίθουσα «Τέσσερος» στη Θουρία, με τη συμμετοχή της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη, του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα και του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δυο μέρες νωρίτερα την Παρασκευή θα επισκεφθεί τη Μεσσηνία ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.

Η κοινή παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών ερμηνεύεται ως μέρος της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου για ενίσχυση των δεσμών με το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο. Ιδιαίτερα οι παρουσίες των Κεραμέως, Κυρανάκη και Μπελέρη θεωρούνται μήνυμα προς τους πιο συντηρητικούς και πατριωτικούς ψηφοφόρους της παράταξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία της ΝΔ επιδιώκει να διατηρήσει υψηλά ποσοστά συσπείρωσης στον χώρο της κεντροδεξιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, από τις 23 έως τις 29 Ιουνίου κλιμάκια του κόμματος θα επισκεφθούν και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Στη Λακωνία θα βρεθεί ο Μάκης Βορίδης, στην Αργολίδα οι Θάνος Πλεύρης, Θανάσης Καββαδάς, Άννα Καραμανλή και Λίνα Μενδώνη, στην Αρκαδία οι Όλγα Κεφαλογιάννη, Κώστας Κατσαφάδος, Νίκος Παπαθανάσης, Κωστής Χατζηδάκης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην Κορινθία η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ στη Μεσσηνία θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στο πλαίσιο των περιοδειών θα πραγματοποιηθεί επίσης την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Τρίπολη η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην πρόσκλησή της για την εκδήλωση της Θουρίας, η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας κάνει λόγο για ένα «ισχυρό και περήφανο μήνυμα παράταξης, ενότητας και συσπείρωσης δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», περιγράφοντας με σαφήνεια τον πολιτικό στόχο της κινητοποίησης.

Θ.Λ.