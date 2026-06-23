ΚΚΕ Δυτικής Μάνης: “Αμεση κάλυψη των κενών θέσεων στο ΚΥ. Αγίου Νικολάου”

“Μόνο θυμηδία προκαλεί η απάντηση του υπουργείου Υγείας σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ για τις ελλείψεις προσωπικού του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου”, σχολιάζει η ΚΟΒ Δυτικής Μάνης του κόμματος.

Η τοπική οργάνωση του ΚΚΕ παρατηρεί πως “όταν έχεις έναν οργανισμό λειτουργίας του Κ.Υ. από τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται ούτε οι μισές οργανικές θέσεις, το αρμόδιο υπουργείο απαντά ότι έχει σταθερή πρόθεση για να ενισχύσει το Κ.Υ. Ποια πρόθεση; Με ελαστικές σχέσεις εργασίας π.χ. νοσηλευτής ως εξωτερικός συνεργάτης ή με νοσηλευτή για εποχική κάλυψη αναγκών; Με μηνιαία μεγάλα κενά βαρδιών χωρίς ασθενοφόρο (απέσυραν αιφνιδιαστικά έναν οδηγό). Σε πρόσφατο επείγον περιστατικό με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς, η αυτοθυσία του προσωπικού και η συνδρομή της εθελοντικής ομάδας ''ΓΑΙΑ'' απέτρεψαν τα χειρότερα”.

Η ΚΟΒ Δυτικής Μάνης του ΚΚΕ δηλώνει: “Απαιτούμε τώρα άμεση και μόνιμη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε ιατρικό - νοσηλευτικό - πληρώματα ασθενοφόρου και διοικητικό προσωπικό. Οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Δυτικής Μάνης, οι εργαζόμενοι του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου δικαιούνται ένα Κ.Υ. πλήρως στελεχωμένο, προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας”.