Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία

Στο πλαίσιο των περιοδειών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Α΄ Πειραιώς Κώστα Κατσαφάδο, πραγματοποίησε περιοδεία στη Λακωνία.

Στο κλιμάκιο μετείχαν ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Λακωνίας Αντώνης Κοκκονός, καθώς και τοπικά κομματικά στελέχη.

Ο κ. Κατσαφάδος επισκέφθηκε το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τον συντονισμό των τοπικών υπηρεσιών. Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δημοσθένης Κακούρος. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η πρόληψη και ο συντονισμός των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Είχε επίσης συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ευρώτα, στη Σκάλα, με τον δήμαρχο Ευρώτα Δήμο Βέρδο και μέλη της Δημοτικής Αρχής, με αντικείμενο ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τον Πυροσβεστικό Εθελοντικό Σταθμό Β΄ Τάξης στη Μυρτιά, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία και το έργο του Σταθμού, ενώ πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα της Γέφυρας Ευρώτα.

Ο κ. Κατσαφάδος συναντήθηκε επίσης με στελέχη, μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας στη Σκάλα και αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα τρέχοντα θέματα, μίλησαν για το σημαντικό κυβερνητικό έργο, αλλά και για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών.

Όπως επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος, στρατηγικοί στόχοι για τη Λακωνία τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, η στήριξη των πυροσβεστικών και εθελοντικών δομών, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και εθελοντισμού και η θωράκιση κρίσιμων υποδομών απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε:

«Η στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί σταθερή επιλογή της κυβέρνησης, ώστε οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών, η αποκατάσταση των ζημιών, όπου αυτές υπάρχουν, και η υλοποίηση έργων που θωρακίζουν τις περιοχές απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Μέσα από τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, προχωρούμε σε έναν σχεδιασμό που δεν απαντά μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και μεγαλύτερη ασφάλεια για το αύριο.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ώστε κανένας πολίτης και καμία περιοχή να μη νιώθει ότι βρίσκεται μόνη απέναντι στις δυσκολίες. Η ισχυρή περιφέρεια, οι ανθεκτικές υποδομές και οι τοπικές κοινωνίες με προοπτική, αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια».