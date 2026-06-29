Παν. Αδαμόπουλος: “Η κυβέρνηση οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο”

Αναλυτικά αναφέρει: Αγρότες χωρίς πληρωμές. Χωρίς ΟΣΔΕ. Χωρίς προοπτική. Χωρίς ανάσα και αντοχή. Δυστυχώς η κυβέρνηση οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε πλήρες αδιέξοδο.

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για τις καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις και το αδιέξοδο με το ΟΣΔΕ 2026. Φτάσαμε στο τέλος του Ιουνίου και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026. Χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν χωρίς τις ενισχύσεις που δικαιούνται, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και χωρίς πρόσβαση στην Κάρτα Αγρότη, την ώρα που το κόστος παραγωγής συνεχώς αυξάνεται και συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά.

Δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική δυσλειτουργία. Πρόκειται για αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών, προχειρότητας και πλήρους αποδιοργάνωσης στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων.

Πότε θα καταβληθούν οι εκκρεμείς ενισχύσεις; Πότε θα ανοίξει το ΟΣΔΕ 2026;

Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μη βρεθούν οι παραγωγοί σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία; Οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση . Ζητούν ένα οργανωμένο κράτος που να λειτουργεί, να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα. Η κυβερνητική ανικανότητα ή αδιαφορία προς τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Καμία ανοχή πια. Εδώ και τώρα πολιτική αλλαγή”.