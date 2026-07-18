Παρέμβαση της ΚΝΕ στην Καλαμάτα για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Μαζική παρέμβαση ενημέρωσης στον πεζόδρομο της Αριστομένους στην Καλαμάτα πραγματοποίησε προχθές Πέμπτη το Τομεακό Συμβούλιο Μεσσηνίας της ΚΝΕ, καταδικάζοντας όπως αναφέρει “το νέο κρατικό έγκλημα με τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος” και απαιτώντας να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης διαβάστηκε και διακινήθηκε πλατιά η ανακοίνωση της ΚΝΕ, ενώ πραγματοποιήθηκε συζήτηση με δεκάδες νέους και εργαζόμενους για το νέο αυτό έγκλημα και την ανάγκη να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Σύμφωνα με την ΚΝΕ, ο 20χρονος, αν και άοπλος, δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη «μεμονωμένο περιστατικό», αλλά για μια κρατική δολοφονία, αποτέλεσμα της πολιτικής που εντείνει την κρατική βία και καταστολή απέναντι στον λαό και τη νεολαία.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό, να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της επιχείρησης και να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες, χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης ή παραποίησης των γεγονότων.

Η ΚΝΕ ξεκαθαρίζει ότι η δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστεί. Συνεχίζει τον αγώνα, μαζί με το ΚΚΕ, ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να δυναμώσει η πάλη ενάντια στην πολιτική που γεννά την κρατική βία και καταστολή.