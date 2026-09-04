Η Λαϊκή Συσπείρωση για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης Πολυλιμνίου

Την ανησυχία της για την επαναφορά από την περιφερειακή αρχή της πρότασης δημιουργίας φορέα διαχείρισης του Πολυλιμνίου εκφράζει η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου, θέτοντας ερωτήματα για τη σύνθεση, τη χρηματοδότηση και τους όρους λειτουργίας του.

Η παράταξη διερωτάται μάλιστα αν πίσω από την πρόταση βρίσκεται η προοπτική «στρατηγικού επενδυτή» και εμπορευματοποίησης του φυσικού πόρου.

Ειδικότερα η παράταξη με επερώτηση ζητά να διευκρινιστεί ποιος θα είναι ο προτεινόμενος φορέας, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιος θα χρηματοδοτεί τη λειτουργία του και με ποιους όρους θα γίνεται η διαχείριση και η πρόσβαση στο Πολυλίμνιο.

Παράλληλα, η παράταξη ασκεί κριτική στην περιφερειακή αρχή και τη δημοτική αρχή Μεσσήνης για τη στάση τους στο ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης. Για τη διάνοιξη του αγροτικού δρόμου προς τον Άγιο Νικόλαο και του μονοπατιού προς την Κοκκινίτσα, ώστε να είναι δυνατός ο απεγκλωβισμός επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης, αναφέρει ότι η ευθύνη παραπέμπεται στο Δασαρχείο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί Περιφέρεια, Δήμο και αρμόδιους κρατικούς φορείς να συντονιστούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ζητά το Πολυλίμνιο να παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμο, με δημόσια χρηματοδότηση, τις απαραίτητες υποδομές και μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Την επερώτηση υπογράφουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης.