Η Λαϊκή Συσπείρωση για “την ακύρωση δωρεάν μαθημάτων” στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας

“Για την ακύρωση των δωρεάν μαθημάτων για τα παιδιά στη Δημοτική Φιλαρμονική, στην Καλαμάτα και στα Αρφαρά”, επικρίνει δριμύτατα τη δημοτική αρχή, η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας.

Αναφέρει χαρακτηριστικά “από φάλτσο σε φάλτσο η δημοτική αρχή στη Φιλαρμονική Καλαμάτας” και σημειώνει: “Η δημοτική αρχή Καλαμάτας συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, στην ίδια φάλτση μελωδία και με κακοκουρδισμένα όργανα. Όσους «μαέστρους» και αν αλλάξει, είναι πλέον φανερό ότι δεν μπορεί να «σταυρώσει νότα». «Κορώνα» στην απαράδεκτη και ανάλγητη πολιτική της είναι το γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, δεν θα υπάρξουν εγγραφές και δωρεάν μαθήματα για τα παιδιά στην Καλαμάτα και στα Αρφαρά.

Η δικαιολογία της δημοτικής αρχής είναι ότι δεν έχει γίνει η πλήρωση των θέσεων του αρχιμουσικού και του διοικητικού προϊσταμένου – ζητήματα που θυμήθηκε ξαφνικά με ανακοίνωσή της στις 31/08/2026! Δεν μπορούν να λύσουν ένα τέτοιο θέμα εδώ και τόσους μήνες, καθώς δεν έχουν καν προχωρήσει στην απαραίτητη προκήρυξη των θέσεων.

Τις συνέπειες αυτής της ανικανότητας και της πολιτικής επιλογής τις πληρώνουν πάλι εκατοντάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών, που έκαναν δωρεάν μαθήματα και προσέφεραν στη Φιλαρμονική. Τις πληρώνουν όμως και οι μουσικοί, στους οποίους «κόπηκαν» ξαφνικά οι ώρες και, κατά συνέπεια, μέρος της μισθοδοσίας τους. Ιδιαίτερα για την περιοχή των Αρφαρών, η Φιλαρμονική αποτελούσε μια πολύ σημαντική διέξοδο πολιτισμού, και η εξέλιξη αυτή θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη συνέχεια του τμήματος.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αυτή η δυσμενής εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά την επίθεση στα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, την απεργοσπασία που προσπάθησε να στήσει η δημοτική αρχή αλλά και την πρόσφατη δικαστική δικαίωση δύο μουσικών για μισθολογικά ζητήματα”.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας απαιτεί: “Να ανοίξουν τώρα και χωρίς καμία καθυστέρηση όλα τα παιδικά τμήματα της Φιλαρμονικής σε Καλαμάτα και Αρφαρά. Να καθίσει, επιτέλους, η δημοτική αρχή στο τραπέζι του διαλόγου με το σωματείο και τους μουσικούς, ώστε να δοθούν λύσεις στα μεγάλα εργασιακά προβλήματα που έχουν διογκωθεί με δική της αποκλειστική ευθύνη”.

Και καταλήγει: “Ο πολιτισμός και η μουσική παιδεία των παιδιών μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα”.