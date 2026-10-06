Σειρά εκδηλώσεων στον πολυχώρο της ΚΝΕ στην Καλαμάτα

Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει ο Πολυχώρος Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας» στην Καλαμάτα, ο οποίος, με αφορμή την επέτειο, παρουσιάζει το νέο επετειακό λογότυπό του και συνεχίζει τη δράση του με σειρά εκδηλώσεων, μαθημάτων, βιβλιοπαρουσιάσεων και προβολών, που θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο.

Ο κύκλος των επετειακών εκδηλώσεων περιλαμβάνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 8 μ.μ., την παρουσίαση του βιβλίου «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ», ενώ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Πολυχώρου, με ομιλητή τον Θοδωρή Κωτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Στις 24 Οκτωβρίου, στις 8.30 μ.μ., θα ακολουθήσει προβολή ταινίας, ενώ την 1η Νοεμβρίου, στις 12.30 μ.μ., θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο». Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι. «Με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων, καλούμε τη νεολαία της πόλης να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του εορτασμού, να γνωρίσει τον χώρο και τις δραστηριότητές του και να πάρει μέρος. Οι εγγραφές και τα μαθήματα είναι δωρεάν», αναφέρει το κάλεσμα. Πληροφορίες στο 6984264108 και στο Instagram @mikrovio_gvouvaleas.