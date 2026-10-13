Ποσά που ζαλίζουν…

Πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε στον τοπικό Τύπο ότι ο «Μορέας» εξασφάλισε χρηματοδότηση για αποζημιώσεις ύψους 14.923.221,52 ευρώ, λόγω απώλειας εσόδων από τα απαγορευτικά μέτρα μετακινήσεων την περίοδο του κορονοϊού και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Η σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάσσει τις αποζημιώσεις στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2026–2030. Πρόκειται για μία ακόμη έκφραση της κρατικής στήριξης της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο–Σπάρτη.

Η χρηματοδότηση, όμως, της κοινοπραξίας δεν σταματά εδώ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 εγκρίθηκε ο 44ος λογαριασμός, για την πληρωμή στον «Μορέα» πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας ύψους 22.597.820,72 ευρώ, για την εξαμηνιαία περίοδο υπολογισμού που λήγει στις 31 Αυγούστου 2026. Πάνω από 22,5 εκατομμύρια ευρώ σε έναν μόνο λογαριασμό!

Σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα της απόφασης, οι πληρωμές προς τον «Μορέα» από το 2014 μέχρι σήμερα φτάνουν τα 479.742.241,44 ευρώ: 126.006.267,29 ευρώ για επιδότηση λειτουργίας, 246.128.404,66 ευρώ για πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας και 107.607.569,49 ευρώ για άλλες συμβατικές καταβολές. Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ, μόνο για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα!

Και αυτά ενώ οι οδηγοί πληρώνουν διόδια σε κάθε διέλευση, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, ΦΠΑ! Τα λαϊκά στρώματα χρηματοδοτούν τον αυτοκινητόδρομο τόσο ως χρήστες όσο και μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Εκατοντάδες εκατομμύρια δημόσιου χρήματος στηρίζουν την εταιρεία, ενώ ο δρόμος παραμένει πεδίο ιδιωτικής εκμετάλλευσης.

Η κρατική στήριξη του «Μορέα» είναι κατοχυρωμένη στη Σύμβαση Παραχώρησης. Η αρχική σύμβαση του 2007, επί κυβέρνησης ΝΔ, προέβλεπε επιδότηση λειτουργίας περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 12 Δεκεμβρίου 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ υπέγραψε την τροποποίησή της, θεσπίζοντας την Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας, με ανώτατο συνολικό ποσό 330 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τη «βιωσιμότητα» του έργου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως αντιπολίτευση διαφωνούσε με την πρόσθετη χρηματοδότηση και κατήγγελλε ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κοινοπραξία, ως κυβέρνηση τις κατοχύρωσε με την υπογραφή του. Τη νέα συμφωνία προετοίμασε η τότε κυβέρνηση Σαμαρά, την υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα και την εφαρμόζει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται και σε άλλα οδικά έργα της Μεσσηνίας. Για το Φιλιατρά–Γαργαλιάνοι και το Τζάνε–Καλαμάκι, στον δρόμο Πεταλίδι–Κορώνη, εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής υπέρ της αναδόχου «Γ. Πετρής ΑΤΕ», ύψους 2.196.285,01 ευρώ και 1.642.721,27 ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά, άλλα 3,84 εκατομμύρια ευρώ σε απαιτήσεις της εργολήπτριας, με σημαντικό μέρος να αφορά αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και διακοπές εργασιών.

Κάθε διεκδίκηση για τη δημόσια υγεία, τα σχολεία, την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και συνολικά, την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας, προσκρούει στα «δημοσιονομικά περιθώρια» και τους κόφτες των «κοστολογημένων» κυβερνητικών προγραμμάτων. Το κράτος είναι απόλυτα συνεπές στις υποχρεώσεις του απέναντι στην κρατικοδίαιτη κοινοπραξία, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι σύγχρονοι, ασφαλείς δρόμοι πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες του λαού, με ελεύθερη διέλευση, χωρίς διόδια και χωρίς την εξάρτηση από τα συμφέροντα των ομίλων.

Τα ποσά ζαλίζουν. Φανερώνουν τις προτεραιότητες μιας διαχρονικής πολιτικής που βάζει στο επίκεντρο τη στήριξη της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματιών. Όμως, για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο! Η «ανάπτυξη» στον καπιταλισμό δεν είναι για όλους. Ας αναρωτηθούν οι εργαζόμενοι, αν αξίζει να κάνουν θυσίες, αν αξίζει να «σφίγγουν κι άλλο το ζωνάρι», αναμένοντας μια καλύτερη ζωή – κάποτε στο μέλλον, όταν η οικονομία με κάποιο μαγικό τρόπο θα δώσει «κοινωνικό μέρισμα».

Η ζωή είναι εδώ, σήμερα, και αξίζει να παλέψουμε για να τη βελτιώσουμε! Να οργανωθούμε στα σωματεία και τους συλλόγους μας, να δυναμώσουμε την κοινή δράση και τη διεκδίκηση για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, ασφαλείς υποδομές. Να αρνηθούμε να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας στους πολεμικούς προϋπολογισμούς, στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και στους «δημοσιονομικούς κόφτες». Δεν θα περιμένουμε να περισσέψει κάτι από τα εκατομμύρια που εξασφαλίζουν για τους ομίλους και τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις σήμερα και να ανοίξουμε τον δρόμο για μια κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του λαού

Υπάρχει διέξοδος. Ο λαός και η νεολαία έχει κάθε συμφέρον να ψάξει, να μάθει και να γνωρίσει την μοναδική πραγματικά ρεαλιστική εναλλακτική διέξοδο και λύση, που είναι η σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Τώρα, που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος έχει μπει στην ημερήσια διάταξη, που φαίνονται ολοκάθαρα τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, ο εργατικός λαϊκός παράγοντας να βρει τι δική του λύση, να μην εγκλωβιστεί ξανά σε δρόμους γνωστούς και αδιέξοδους.

*Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου»