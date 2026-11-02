Άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στην "Ε": Η Ελλάδα της εντιμότητας θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς

Το μέλλον της Ελλάδας κρίνεται στις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα. Στις αδικίες που ανεχόμαστε, στα συμφέροντα με τα οποία τολμάμε να συγκρουστούμε, στις δυνατότητες που ανοίγουμε για τους ανθρώπους της. Το ερώτημα είναι αν θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά μια χώρα χαμηλότερων προσδοκιών ή αν θα βρούμε το θάρρος να αλλάξουμε την πορεία της.

Το 2030 η Ελλάδα συμπληρώνει διακόσια χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου κράτους της. Ας δώσουμε σε αυτή την επέτειο έναν ορίζοντα αντάξιο της ιστορίας της. Να μπορούν τα παιδιά της να χτίζουν εδώ τη ζωή τους. Να ανταμείβεται η προσπάθεια περισσότερο από την καταγωγή και τις γνωριμίες. Να αποκτήσουν επιτέλους περιεχόμενο, στην καθημερινότητα των πολλών, οι μεγάλες υποσχέσεις της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της προκοπής. Να κάνουμε το 2030 όχι απλώς μια επέτειο, αλλά έναν νέο δημοκρατικό ορίζοντα για την Ελλάδα.

Σε αυτόν τον τόπο και κάτω απ’ τον ίδιο ήλιο ζουν δύο Ελλάδες. Ζει η Ελλάδα που αγωνιά να τα βγάλει πέρα με τον τίμιο ιδρώτα της, με τον μόχθο και την παραγωγή. Και ζει και η Ελλάδα της λαμογιάς, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτή η δεύτερη Ελλάδα έχει πάρει κεφάλι και ζει παρασιτικά εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν. Αυτή είναι Ελλάδα του «Φραπέ», του «Χασάπη» και του Κουλκουδίνα, που παίρνουν τις επιδοτήσεις των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων. Η Ελλάδα του κ. «Χωριάτικου»που έκλεβε το ελληνικό δημόσιο όχι δήθεν κάτω από τα μάτια, αλλά και με τις πλάτες της κρατικής μηχανής. Η Ελλάδα του κ. Λιόλιου, του εκλεκτού του Μαξίμου, που έστηνε μέχρι και σχολικά πρωταθλήματα. Η Ελλάδα του κ. Μπεκίρη, του δήθεν εθελοντή στο γραφείο του πρωθυπουργού, που δεν έκανε ποτέ πόθεν έσχες. Η Ελλάδα του κ. Δημητριάδη, ενός από τους αρχιτέκτονες του σκανδάλου των υποκλοπών, που περιοδεύει στην Ελλάδα ως στέλεχος της ΝΔ σαν να μην τρέχει τίποτα.

Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτή την Ελλάδα. Είμαστε με κάθε πολίτη που αισθάνεται ότι εργάζεται περισσότερο και ζει δυσκολότερα. Με κάθε νέο που δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. Με κάθε οικογένεια που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Με κάθε δημοκρατικό πολίτη που ζητά ένα κράτος δίκαιο, αποτελεσματικό και έντιμο. Με κάθε έντιμο δημόσιο λειτουργό που αντιμετωπίζει τις απειλές των δικτύων της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε επαφή με τη ζωή των πολλών. Πίσω από τις αποτυχίες της βρίσκονται πέντε πολιτικές επιλογές που αποκαλύπτουν ποιους υπηρετεί και ποιους εγκαταλείπει:

Προστατεύει τα μεγάλα συμφέροντα, αφήνοντας την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην ακρίβεια. Ένα αόρατο μνημόνιο αφαιρεί καθημερινά εισόδημα από τα νοικοκυριά, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν.

Παραχωρεί περισσότερη δύναμη στα funds, που αντιμετωπίζουν το σπίτι μιας οικογένειας ως ευκαιρία κέρδους. Ο δανειολήπτης μένει μόνος απέναντι σε έναν μηχανισμό που απειλεί να του στερήσει τους κόπους μιας ζωής.

Συσσωρεύει υπερπλεονάσματα από την επιβάρυνση της κοινωνίας και επιστρέφει ένα μικρό μέρος τους σε pass και αποσπασματικές ενισχύσεις. Ζητά μάλιστα ευγνωμοσύνη από εκείνους των οποίων το εισόδημα εξαντλεί.

Αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο και τη διατήρησή της στην εξουσία ως υπέρτατο σκοπό. Το «Επιτελικό Κράτος» συγκέντρωσε την εξουσία στο Μέγαρο Μαξίμου, αποδυνάμωσε τη λογοδοσία, έθεσε στο στόχαστρο τις Ανεξάρτητες Αρχές και άνοιξε την πόρτα σε πρακτικές της «νύχτας» στον πυρήνα της διακυβέρνησης.

Υπονομεύει τη μεγάλη υπόσχεση της Μεταπολίτευσης: ότι η επόμενη γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Αντί να ανοίγει δρόμους για τους νέους, τούς ζητά να συμβιβαστούν με λιγότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη ανασφάλεια και χαμηλότερες προσδοκίες.

Παρέλαβα την χώρα χρεοκοπημένη και με άδεια ταμεία. Την είχαν χρεοκοπήσει οι κυβερνήσεις της ΝΔ και αστόχησαν οι συγκυβερνήσεις της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ να τη βγάλουν από την κρίση.

Ανέλαβα την ανόρθωση της χώρας, την ανάκτηση της αξιοπιστίας της, την έξοδό της από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους. Και τα πέτυχα. Κάθε ευρώ που έμπαινε στα δημόσια ταμεία είχε μια αξία, υπηρετούσε έναν εθνικό στόχο. Να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και να μπορέσουμε να ανασάνουμε οικονομικά. Σήμερα, κάθε ευρώ που μπαίνει στα δημόσια ταμεία έχει αυτόν το στόχο; Τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες μας. Δεν τα κάναμε μίζες. Κάθε ευρώ που χάνεται από τη διαφθορά λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία και σχολεία, ενώ εμφανίζεται στις τιμές του σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς του ρεύματος.

Το αίσθημα δικαίου θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη. Αν ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ πάρουν άλλη μία τετραετία, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτά τα θέματα να ανοίξουν και να υπάρξει λογοδοσία. Σε ό,τι με αφορά δεσμεύομαι ότι αυτοί που τσαλαπάτησαν το κράτος δικαίου και τη Δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν.

Η πολιτική αλλαγή με αλλαγή πολιτικής είναι η προϋπόθεση ώστε η χώρα να αποκτήσει ξανά κοινωνική συνοχή, δημοκρατική αξιοπιστία και πραγματική προοπτική. Είναι κοινωνική απαίτηση.Η Ελλάδα χρειάζεται μια εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης. Όχι μια δύναμη διαχείρισης, όχι μια ακόμα δύναμη συνδιαχείρισης, αλλά τον αντίπαλο πόλο στη δεξιά, όχι μια συμπληρωματική δύναμη στη Δεξιά αν χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κοιτάει στα μάτια τη Δεξιά και να τη νικήσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Να ηττηθεί εκλογικά και στρατηγικά ο κ. Μητσοτάκης και η Δεξιά. Να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση.

Έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Μια υπέρβαση που εκκινεί από μια νέα πολιτική ενότητα του χώρου που θα συναντηθεί στην κάλπη της ΕΛΑΣ. Έχουμε τη δύναμη της εμπειρίας και τη φρέσκια δυναμική της ανανέωσης. Έχουμε τις ρίζες μας βαθιά στην κοινωνία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Όποιος και όποια πιστεύει σε αυτή την αναγκαιότητα και σε αυτή τη δυνατότητα, κάνει την πολιτική επιλογή σήμερα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Την Καλαμάτα επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, στη 1 το μεσημέρι, θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και θα έχει συζήτηση με τους εργαζόμενους στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα νέα γραφεία της ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα (Αντωνοπούλου 4) και θα συναντηθεί με το Συντονιστικό της Μεσσηνίας.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας θα συζητήσει με τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΑΣ στο νομό και θα απευθύνει χαιρετισμό στο ξενοδοχείο “Rex”.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό “Best”.