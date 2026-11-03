Συνάντηση εργασίας με το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για το κόμμα Κασσελάκη

Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας Αντώνη Τσώνη πραγματοποίησε ο Θανάσης Νακόπουλος, στέλεχος των Δημοκρατών (κόμμα Κασσελάκη) και παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την ακρίβεια, την ενέργεια, τη στέγαση και τους μισθούς.

“Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων και της καταγραφής των πραγματικών αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας”, αναφέρει το Γραφείο Τύπου των Δημοκρατών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Δ.Ο. Μεσσηνίας και παρατηρεί: “Οι Δημοκράτες επιδιώκουν μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν αφήνει τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους απροστάτευτους. Γιατί η ανάπτυξη έχει νόημα όταν μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, προσιτή στέγη, χαμηλότερο κόστος ζωής και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας”.