Χαρίτσης: “Βόλτες με το Magic Bus στη Μεσσηνία ο κ. Μητσοτάκης...”

Για παρουσίαση εικονικής πραγματικότητας της Μεσσηνίας και για επιλεκτικές στάσεις κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.

Σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε να περάσει από ελαιώνες, νοσοκομεία και σχολεία του νομού και να αναφερθεί σε εκκρεμή σημαντικά ζητήματα, επισημαίνοντας την σκληρή πραγματικότητα των τελευταίων επίσημων στοιχείων της Eurostat και ότι προσφέρεται να ξεναγήσει τον κ. Μητσοτάκη στην πραγματική Μεσσηνία.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλ. Χαρίτσης παρατηρεί:

“Βόλτες με το Magic Bus στη Μεσσηνία ο κ. Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε σήμερα στο Magic Bus και ξεκίνησε για μια ακόμα περιοδεία στον κόσμο της κυβερνητικής ευτυχίας.

Φωτογραφίες, χαμόγελα, εγκαίνια, έργα, εργοτάξια. Η Μεσσηνία ευημερεί. Όλα αυτά όμως όταν κάνεις επιλεκτικές στάσεις. Αν δεν περνάς από τους ελαιώνες.

Εκεί όπου οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εξευτελιστικές τιμές του ελαιολάδου. Εκεί όπου οι καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις, με το φιάσκο μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν αφήσει τους παραγωγούς χωρίς την αναγκαία ρευστότητα εν μέσω συγκομιδής.

Αν αποφεύγεις το Φιλιατρινό Φράγμα που θα παραμείνει ανενεργό τουλάχιστον μέχρι το 2029.

Αν προσπερνάς το Μιναγιώτικο Φράγμα που σκανδαλωδώς απεντάχτηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αν δεν σε απασχολεί, με δυο λόγια, ο πραγματικός αγροτικός κόσμος. Ο κόσμος του μόχθου και της ανασφάλειας.

Αν δεν περνάς από τα Νοσοκομεία της Καλαμάτας και της Κυπαρισσίας, που λειτουργούν οριακά και στέκονται όρθια χάρη στο φιλότιμο γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

Αν δεν σταματάς στα σχολεία της Μεσσηνίας όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκπαιδευτικής κοινότητα που φέραμε στη Βουλή, χάνονται 710 διδακτικές ώρες κάθε βδομάδα. Ούτε στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά που καταγράφηκαν 63 ακάλυπτες θέσεις.

Αν δεν μπαίνεις στον δρόμο καρμανιόλα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα, που μετά από επτά συναπτά χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη παραμένει χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Αν προσπερνάς τη ΔΟΥ Καλαμάτας, από την οποία η κυβέρνηση σχεδιάζει να αφαιρέσει κρίσιμες αρμοδιότητες, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη αποψίλωση των υπηρεσιών στην περιφέρεια.

Αν αποφεύγεις να κάνεις στάση στην Πολεοδομία Καλαμάτας, όπου μια δημόσια λειτουργός δέχεται απειλές για τη ζωή της επειδή ο υπουργός Περιβάλλοντος αρνείται να διευκρινίσει θεσμικά ζητήματα σχετικά με όρους δόμησης.

Το Magic Bus βέβαια δεν κάνει στάση ούτε στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας. Εκεί όπου τα τρένα έχουν πάψει να περνούν εδώ και χρόνια, παρότι η επανασύνδεση της Μεσσηνίας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο προβλέπεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας από το 2019.

Για όλα αυτά έχουμε απαιτήσει επανειλημμένα απαντήσεις και λύσεις. Όμως η κυβέρνηση αδιαφορεί συστηματικά.

Όπως αδιαφορεί πλήρως και για το γεγονός ότι η Πελοπόννησος κατατάσσεται πρώτη (χειρότερη δηλαδή) ως προς τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και στις πρώτες δέκα περιφέρειες σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που περιγράφουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, προσφέρομαι να ξεναγήσω τον κ. Μητσοτάκη και στην πραγματική Μεσσηνία.

Στις στάσεις που λείπουν από τον χάρτη των «θαυμάτων» του Μαξίμου.

ΥΓ: Oσο γι’ αυτά που είπε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα, ας κρατήσουμε αυτό: ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που κάνει πρωταθλητισμό δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις, «μάλωσε» τους Δήμους για τις απευθείας αναθέσεις! Και κάτι ακόμη: ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει όταν οι Δήμοι γίνονται βραχίονες του κομματικού μηχανισμού και το συνέδριο της ΚΕΔΕ μετατρέπεται σε γαλάζιο κομματικό πανηγύρι”.