Επισκέψεις Μητσοτάκη σε οικοτροφείο και υδροπονικό θερμοκήπιο στην Οιχαλία (βίντεο)

Το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και μια σύγχρονη υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας στην Οιχαλία επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μεσσηνία.

Πρώτος σταθμός ήταν το οικοτροφείο, το μοναδικό του είδους του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με το προσωπικό για τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της δομής.



Το οικοτροφείο φιλοξενεί σήμερα 12 άτομα, διαθέτει δυναμικότητα 15 θέσεων και δυνατότητα επέκτασης στις 20. Απασχολεί 19 εργαζομένους, ενώ η λειτουργία του χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης, και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ντομάτας στην Οιχαλία, όπου τον υποδέχθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μπαλτάκος και ο διευθυντής του έργου Στέλιος Διαμαντόπουλος.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε τρόφιμα, επισημαίνοντας τη σημασία της δημιουργίας 200 θέσεων εργασίας στην περιοχή και της χρηματοδοτικής στήριξης από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντική ανακοίνωση το απόγευμα για την περιοχή της Μεγαλόπολης, τονίζοντας ότι η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα.



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