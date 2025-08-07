eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2025 23:32

Τραγωδία: Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Γράφτηκε από την

Τραγωδία: Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Premium Strom

Μία τραγική είδηση είδε απόψε το φως της δημοσιότητας, καθώς έφυγε από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η 34χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου έγιναν προσπάθειες ανάταξης χωρίς όμως επιτυχία…

Κατηγορία Βουλευτές
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις