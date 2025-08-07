Τραγωδία: Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Μία τραγική είδηση είδε απόψε το φως της δημοσιότητας, καθώς έφυγε από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η 34χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου έγιναν προσπάθειες ανάταξης χωρίς όμως επιτυχία…