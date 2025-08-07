Τραγωδία: Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

23:32 07/08
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η 34χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου έγιναν προσπάθειες ανάταξης χωρίς όμως επιτυχία…
Μία τραγική είδηση είδε απόψε το φως της δημοσιότητας, καθώς έφυγε από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, η 34χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί στον Ευαγγελισμό, όπου έγιναν προσπάθειες ανάταξης χωρίς όμως επιτυχία…